Dla medalisty z Tokio będą to czwarte igrzyska olimpijskie. Niezależnie od dużego doświadczenia, ślubowanie zawsze jest miłym momentem.

- Rzadko się to wydarza, raz na parę lat. Fajnie przyjechać, zobaczyć ekipę, bo z większością nie będziemy się widzieć w wiosce. Igrzyska są w Paryżu, każdy będzie przylatywał na swój start i wylatywał. Więc takie ślubowanie to fajna sprawa – powiedział Fajdek.

W kontekście igrzysk w Paryżu dużo mówi się o zagrożeniu terrorystycznym w stolicy Francji.

- Mam nadzieję, że wioska będzie bezpieczna, a poza wioskę nie mam zamiaru wychodzić – podzielił się swoim zdaniem młociarz.

Igrzyska to nie pierwsza w tym roku impreza, podczas której lekkoatleci wystartują w Paryżu. Poprzednio młociarz nie czuł jednak jeszcze atmosfery igrzysk.

- Igrzyska to impreza, którą czuje się od momentu wjazdu do wioski. Stresowanie się, czy pompowanie balona przed już u mnie nie występuje. Wolę się skupić na tym, żeby ostatnie treningi dobrze wyszły. Na pewno w dniu finałów czy eliminacji będziemy to odczuwać dużo mocniej – zdradził lekkoatleta.

Z igrzysk w Tokio polscy lekkoatleci przywieźli aż dziewięć medali. Powtórzenie tego wyniku w Paryżu będzie trudne.

- Łatwo nie będzie. Świat poszedł do przodu, a my mamy problemy w pewnych konkurencjach. Tak się dzieje. Zdrowie jest jedno, zawodnicy nie są wieczni. Na pewno każdy da z siebie 100% i będziemy walczyć o medale – zadeklarował medalista z Tokio.

Wielokrotny mistrz świata podzielił się też tym, w jakiej znajduje się obecnie formie.

- Myślę, że jest nieźle. Przede mną jeszcze kilka treningów. Będę walczył o jak najlepszy rezultat. Jestem przekonany, że on będzie – zakończył Fajdek.

MiK