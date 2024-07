Przebranżowiła się i zostanie siatkarką. Nietypowy transfer polskiego klubu

Takie ruchy kadrowe nie zdarzają się codziennie. Występujący w siatkarskiej Tauron Lidze klub UNI Opole poinformował właśnie o podpisaniu umowy z Agatą Ceynową. Do tej pory zawodniczka... nie grała w siatkówkę halową. Odnosiła za to liczne sukcesy w odmianie plażowej. Jak poradzi sobie po sportowym przebranżowieniu?

Agata Ceynowa jest postacią dobrze znaną w środowisku siatkówki plażowej. Zawodniczka zdobywała liczne medale mistrzostw Polski, występowała też na arenie międzynarodowej. Teraz, jako 26-latka, zdecydowała się na poważną zmianę w swojej karierze.

ZOBACZ TAKŻE: Dwie siatkarki skreślone! Selekcjoner reprezentacji dokonał zmian tuż przed igrzyskami



Po wielu sezonach spędzonych na plaży Ceynowa zdecydowała się przejść do hali. I to od razu do najwyższej w Polsce klasy rozgrywkowej! Siatkarka podpisała mianowicie kontrakt z klubem UNI Opole, który występuje w Tauron Lidze.



26-latka wzmocni drużynę w przyjęciu. Jej partnerkami będą: Marta Pamuła, Elan McCall i Guewe Diouf.