Reprezentacja Polski siatkarzy to jeden z faworytów turnieju igrzysk olimpijskich Paryż 2024. Kiedy gra Polska? O której godzinie mecze Polaków? Z kim zmierzą się podopieczni trenera Nikoli Grbicia? Sprawdź terminarz, daty i godziny meczów polskich siatkarzy na igrzyskach w Paryżu.

Polscy siatkarze to stali bywalcy olimpijskich aren. Na igrzyskach zagrają po raz jedenasty w historii i szósty z rzędu. Na medal czekają jednak od 1976 roku, gdy drużyna prowadzona przez trenera Huberta Wagnera sięgnęła po złoto igrzysk w Montrealu. Pięć ostatnich występów Polacy kończyli na ćwierćfinałach, pora więc przełamać tę fatalną passę i wzbogacić medalową kolekcję.





W 2022 roku polską kadrę przejął trener Nikola Grbić. Od tego czasu Polacy zdobyli medal na każdej imprezie, w której brali udział. Brąz VNL 2022, srebro MŚ 2022, złoto VNL 2023, złoto ME 2023, brąz VNL 2024 to imponujące osiągnięcia ostatnich sezonów. Stawiają one reprezentację Polski w gronie faworytów igrzysk olimpijskich.

Polacy będą rywalizowali w grupie B i zmierzą się z Włochami, Brazyliją i Egiptem. Na otwarcie olipijskiej rywalizacji zagrają 27 lipca z Egiptem. Kolejnym rywalem będzie 31 lipca Brazylia, a na zakończenie fazy grupowej dojdzie do konfrontacji z Włochami, którą zaplanowano na 3 sierpnia.

Turniej siatkarzy na igrzyskach w Paryżu będą zostanie rozegrany od 27 lipca do 10 sierpnia. Zagra w nim dwanaście reprezentacji, które podzielono na trzy grupy po cztery drużyny w każdej. Awans do ćwierćfinału uzyskają po dwie najlepsze reprezentacje w tabeli każdej z grup oraz dwie drużyny z grona tych, które zajęły trzecie miejsca.

Mecze reprezentacji Polski siatkarzy na IO Paryż 2024:

2024-07-27: Polska – Egipt (sobota, godzina 17.00)

2024-07-31: Polska – Brazylia (środa, godzina 9.00)

2024-08-03: Polska – Włochy (sobota, godzina 17.00).