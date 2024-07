Zmiana w kadrze Polski na IO! Komunikat opublikowano chwilę po północy

Kilka chwil po północy w czwartek Polski Związek Jeździecki opublikował w swoich mediach społecznościowych ważny komunikat. Jak się okazało, w polskim zespole, który będzie występował na tegorocznych igrzyskach olimpijskich, zaszły zmiany.

"W naszym zespole startującym na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu zaszły zmiany. Dziś do Wersalu wjechali: Gosia Korycka z Canvalencią, Robert Powala z Toscą del Castegno, Janek Kamiński z Jardem i jako para rezerwowa - Wiktoria Knap z Quintusem. Lucinda Ex Ani wraz z Pawłem Warszawskim pozostali w Haras de Jardy, ponieważ klacz przejawiała zmęczenie i sztab nie chciał narażać jej na obciążenia, dopóki nie wróci do swojej najlepszej formy. Quintus również po konsultacji ze specjalistami, pozostał koniem rezerwowym. Oba konie są pod stałą opieką weterynarza i fizjoterapeuty, czują się coraz lepiej, dlatego też nikt nie wraca do domu" - napisano w oficjalnym komunikacie.

To oznacza, że miejsce w jeździeckiej drużynie WKKW stracił Paweł Warszawski z klaczą Lucinda Ex Ani 4. Jego miejsce zajął Jan Kamiński z wałachem Jard.