Legia Warszawa w swoim pierwszym meczu eliminacji do Ligi Konferencji zwyciężyła na własnym stadionie z Caernarfon Town FC. Rozbili oni skazywanych na porażkę Walijczyków 6:0. Relacja live i wynik na żywo meczu Caernarfon Town FC - Legia Warszawa na Polsatsport.pl.

Podopieczni Goncalo Feio są zdecydowanym faworytem czwartkowego starcia. Pierwszy mecz zakończył się wynikiem 6:0 dla gospodarzy. Na boisku najbardziej wyróżniał się Marc Gual - napastnik warszawskiej drużyny, który ustrzelił hat-tricka i tym samym pomógł drużynie osiągnąć tak okazałe zwycięstwo.

- Gratuluję moim piłkarzom zwycięstwa. Mamy sporą zaliczkę. Musimy potwierdzić to w rewanżu. Cieszę się, że to był ostatni mecz przy pustych trybunach, bo gramy dla kibiców. To dla nich tworzymy widowisko. Wiedzieliśmy, że jesteśmy zdecydowanym faworytem. Przeciwnik zmienił ustawienie na ten mecz. Zagrali pięcioma, a nie czterema obrońcami. W pierwszej połowie nie wykorzystywaliśmy wolnych przestrzeni tak jak należy - powiedział na pomeczowej konferencji prasowej Goncalo Feio.

W meczu potencjalnych rywali Legii w kolejnej rundzie eliminacji duńskie Broendby IF wygrało u siebie z kosowskim FK Llapi Podujevo również wynikiem 6:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Caernarfon Town FC - Legia Warszawa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

ŁO/PAP