Hybrid MMA wraca z przytupem! Sianos, Mieczkowski i "Wujaszek Fericze" w karcie walk.

W piątek 23 sierpnia organizacje Hybrid MMA i Tuco Promotion zawitają do Kołobrzegu. Wakacyjny kurort będzie areną zmagań podczas gali Hybrid MMA 5: Summer Editon. W głównych walkach zobaczymy takich zawodników jak Marcin Sianos, Robert Maruszak, Damian Mieczkowski, "Wujaszek Fericze", Hubert Lotta czy Wojciech Kawa.

Hybrid MMA i Tuco Promotion rozpoczęły współpracę pod koniec 2023 roku i jak na razie zaowocowało to kilkoma ciekawymi wydarzeniami. Na galach tych prężnie rozwijających się grup występowali m.in. Daniel Skibiński, Michał Andryszak czy też Artur Sowiński.

- Hyrbid MMA to jeden z naszych flagowych produktów. Poprzednie gale pokazały, że mają ciekawe pomysły i razem z nami mogą je wprowadzać w życie. Utrzymują wysoki poziom sportowy, do tego warstwa produkcyjna spełnia najwyższe standardy. Teraz zaproponowali galę w wakacje, co też jest wyzwaniem, ale my lubimy i szanujemy ludzi, którzy podejmują się trudnych zadań - powiedział dyrektor wykonawczy Tuco Promotion Adam Makówka.



Już 23 sierpnia Hybrid i Tuco wrócą, organizując pierwszą galę pod nazwą "Summer Edition". Nie ma lepszego miejsca w Polsce na wakacyjną galę MMA niż Kołobrzeg. Lato, morze, plaża - brzmi sielankowo, ale oczywiście nie to będą główne atrakcje tego wydarzenia. Przede wszystkim czekamy na sportowe emocje.



Tych zapewne nie zabraknie, zwłaszcza kiedy zobaczymy, jak mocna karta walk czeka nas na Hybrid MMA 5.



- Przed nami Summer Edition w hali Milenium w Kołobrzegu. 11 walk na antenach telewizji Polsat. Miejscowe gwiazdy w głównych walkach, czyli Mieczkowski i Sianos. Do tego starcie jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci z tej karty, czyli Krzysztofa Ferenca znanego również jako "Wujaszek Fericze". Zmierzy się on z naszą gwiazdą Patrykiem Akinyeye - zanaczył prezes Hybrid MMA Mikołaj Kołacki.



W walce wieczoru zobaczymy starcie bestii z Kołobrzegu Marcina Sianosa (8-7, 5 KO, 1 SUB) z zaprawionym w bojach Robertem Maruszakiem (4-2, 3 KO, 1 SUB). Sianos to postać świetnie znana na polskiej scenie MMA. Potworna siła i nokautujący cios zawsze charakteryzowały zawodnika z Kołobrzegu.



Od kiedy "Ściana" zaczął współpracę z trenerem boksu Hakobem Karapetyanem, jego stójka stała się bardziej ułożona, a kołobrzeżanin zaczął wygrywać pojedynki z wyżej notowanymi zawodnikami. O nowej, ulepszonej wersji Sianosa świadczą trzy wygrane z rzędu, co jest jego najlepszą serią w karierze.



Przed "Thanosem" pracowity sierpień. Najpierw zawalczy w Międzyzdrojach o pas organizacji Babilon, a dwa tygodnie później na Hybrid MMA zmierzy się z Maruszakiem.



Fighter z Gdańska występował w przeróżnych formułach, na wielu galach w Polsce. Gołe pięści, MMA czy też kickboxing, nic niestraszne gdańszczaninowi, który ma za sobą 5 wygranych z rzędu. Fani zapewne najbardziej pamiętają brutalny nokaut na Damianie Bujkowskim podczas FEN 49. Ponadto walki dla takich organizacji jak Krwawy Sport i Wotore.



Sianos kontra Maruszak to wręcz pewniak do spektakularnego nokautu i raczej mało kto zakłada, że to starcie potrwa pełne 15 minut.



W Kołobrzegu pojawi się wielu innych zawodników znanych z występów na największych galach MMA w Polsce. W co main evencie zobaczymy występującego w KSW Damiana Mieczkowskiego (2-1, 1 KO). Zawodnik z Kołobrzegu ma za sobą wygraną z Borysem Dzikowskim oraz przegraną z Davidem Hoskiem, która była następstwem złamanej ręki. Ulubieniec lokalnej publiczności będzie chciał wrócić na ścieżkę zwycięstw i dobrze zaprezentować się przed własnymi kibicami.



- Naszym głównym założeniem są walki na wysokim poziomie sportowym. Tak też układaliśmy środek tej karty walk. Nie ma tam zdecydowanych faworytów, a duża część karty to lokalni fighterzy i młode talenty - dodał Kołacki.



Trzeba przyznać, że organizatorzy zadbali o to, by na Hybrid MMA 5 działo się od początku do samego końca. W środku karty znajdują się bowiem niezwykle wyrównane zestawienia.



W jednym z nich Wojciech Kawa (7-3, 5 KO) stanie naprzeciwko Huberta Sulewskiego (5-3-1, 3 KO). Ten pierwszy swego czasu walczył na galach FEN, gdzie był bardzo blisko walki mistrzowskiej. 23 sierpnia szczecinianin zmierzy się z Sulewskim, który również ma za sobą epizod w FEN. Fighter z Łomży potrafił w przeszłości remisować z Patrykiem Duńskim, a jeżeli już zdarzyło mu się przegrać to z czołowymi zawodnikami polskich federacji.



- Chcemy, żeby całe wydarzenie było dużym show. Ważenie zaplanowaliśmy przy kołobrzeskim molo, oczywiście dzień przed galą, więc już wtedy będzie można poczuć atmosferę sportowej rywalizacji, a wszystko w pięknych, nadmorskich klimatach - dodał prezes Hybrid.



W karcie walk przygotowanej przez Hybrid MMA i Tuco Promotion zobaczymy także m.in. Huberta Lottę, Bogdana Daniłkę, Michała Piwowarskiego, Michała Młynarczyka czy też starcie czołowych polskich zawodników muay thai Kamila Siemaszki i Adriana Guni. To wszystko nad polskim morzem już 23 sierpnia.



- Mocna, a przede wszystkim niezwykle równa karta walk. Tego oczekują kibice, którzy chcą oglądać wojny w klatce. Te pojedynki są gwarantem emocji, a dodatkowo nie ograniczamy się do jednej formuły. Nie zabraknie boksu tajskiego, który ciągle staramy się promować w Polsce - zakończył Makówka.



Transmisja gali Hybrid MMA 5: Summer Edition przy współpracy z Tuco Promotion na sportowych antenach Polsatu.

Informacja prasowa