Nie udało się za pierwszym razem. Polscy biegacze wystąpią w repasażach

Filip Rak, Maciej Wyderka nie zdołali bezpośrednio awansować do półfinałów biegu na 1500 m igrzysk w Paryżu. Polscy lekkoatleci wystąpią w repasażach. Najszybszy w eliminacjach okazał się Etiopczyk Ermias Girma - 3.35,21.

Z każdej serii kwalifikacyjnej do półfinałów bezpośrednio awansowało po sześciu najlepszych zawodników.

Polacy w swoich biegach zajęli 11. miejsca. Filip Rak zanotował ostatecznie 36. czas (3.38,12), a o trzy miejsca niżej został sklasyfikowany mistrz Polski, Maciej Wyderka (3.38,79). Obaj pobiegną w repasażach.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec marzeń! Polacy odpadli z igrzysk

Kwalifikację wygrał mistrz świata do lat 20 z roku 2022 Etiopczyk Ermias Girma - 3.35,21. Obrońca tytułu, jeden z kandydatów do złotego medalu, Norweg Jakob Ingebrigtsen w ostatniej serii finiszował na trzeciej pozycji (3.37,04), awansując bez problemów do kolejnego etapu rywalizacji.

PAP