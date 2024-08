Z kim polscy siatkarze i siatkarki zagrają o strefę medalową?

Dwa mecze i dwa zwycięstwa. Bilans obu naszych siatkarskich reprezentacji w igrzyskach olimpijskich w Paryżu prezentuję się obiecująco. Zarówno panie, jak i panowie są już pewni awansu do ćwierćfinału. Wciąż jednak nie wiemy, z kim nasze siatkarki i siatkarze zmierzą się w walce o strefę medalową. Eksperci programu Olimpijska #7 Strefa wzięli pod uwagę wszystkie zmienne i procentowo oszacowali szansę na trafienie poszczególnych reprezentacji.

ZOBACZ TAKŻE: U siatkarek niemal wszystko już jasne! Gigant poza ćwierćfinałami?

- Na ten moment najbardziej prawdopodobnym rywalem naszej męskie reprezentacji w ćwierćfinale igrzysk są Brazylijczycy. Jest więc szansa na powtórkę meczu z fazy grupowej. Później Słowenia, Japonia i Niemcy. 16% szans na trafienie na naszych zachodnich sąsiadów to całkiem sporo. Co istotne nasza reprezentacja ma 0% szans na starcie z Włochami. Ja się z tego cieszę - podsumował Jakub Bednaruk.

Jak sytuacja wygląda w przypadku kobiecej reprezentacji Polski i jej potencjalnego rywala w ćwierćfinale?

- Rywalem Polek na 43% będą Amerykanki. Włoszki? Nie jestem przekonany. Widziałem pokaz mocy Włoszek, które 3:0 pokonały Holenderki. Wszystko wskazuje jednak na to, że to z reprezentacją USA nasze panie zagrają o awans do strefy medalowej igrzysk w Paryżu - powiedział ekspert Polsatu Sport.

- Z Włoszkami to chciałbym, żeby Polki zagrały w finale, ale to daleka droga. Jestem zwolennikiem tej teorii naszych siatkarek, że to, co tu i teraz jest ważne, więc najbliższy mecz z Brazylią w naszej grupie, a co potem przyniesie los, to już drugorzędna sprawa - wtrącił Marek Magiera.