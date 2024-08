Częstochowianie z powodu problemów finansowych przystąpili do tego sezonu ukarani odjęciem siedmiu punktów. A ponieważ nie zdobyli jeszcze żadnego "oczka", to właśnie z takim deficytem przystąpią do sobotniego spotkania z Hutnikiem. Krakowianie podobnie ponieśli dwie porażki.

Warto zaznaczyć, że aż cztery drużyny będą musiały pogodzić się ze spadkiem z tej klasy rozgrywkowej, toteż przed Skrą szalenie trudne zadanie. Być może marsz ku górze tabeli podopieczni Dariusza Rolaka rozpoczną właśnie teraz. W poprzednim sezonie to jednak Hutnik wygrał pod Jasną Górą 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Skra Częstochowa - Hutnik Kraków od godz. 19:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport