Lech traci kolejnego zawodnika. Zagra u znajomego z Ekstraklasy

Kolejny zawodnik żegna się z drużyną Lecha Poznań. Do Krisoffera Velde i Filipa Marchwińskiego dołączył teraz Jesper Karlstroem. O odejściu Szweda poinformował poznański klub w specjalnym komunikacie w mediach społecznościowych. W nowym sezonie Karlstroem będzie reprezentował barwy Udinese, którego trenerem jest znany z PKO BP Ekstraklasy Kosta Runjaić.

Niemiecki trener objął drużynę Udinese tego lata, na stanowisku zastąpił słynnego Fabio Cannavaro. Nadrzędnym celem, jaki stoi przed byłym szkoleniowcem Legii Warszawa i Pogoni Szczecin jest utrzymanie drużyny w Serie A. Pomóc mu w tym mają sprowadzeni piłkarze.

Do klubu w trakcie tego okienka transferowego dołączył m.in. najlepszy zawodnik ostatnich mistrzostw Europy do lat 19 – Iker Bravo. Runjaić przy sprowadzaniu zawodników do swojego klubu pamięta o swoich starych podopiecznych. Z Udinese łączeni byli już grający w MLS Bartosz Slisz i będący zawodnikiem Łudogorca Razgrad Jakub Piotrowski.

Ostatecznie do drużyny z Serie A dołączy inny znajomy Runjaicia z polskich boisk Jesper Karlstroem. Szwed był zawodnikiem Lecha Poznań przez trzy i pół roku, z drużyną "Kolejorza" zdobył m.in. mistrzostwo Polski oraz zagrał w ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. W barwach poznańskiego klubu Karlstroem rozegrał 144 spotkania, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dziewięć asyst.

Odejście Karlstroema ogłosił w mediach społecznościowych poznański klub.

"Szefie dziękujemy za reprezentowanie niebiesko-białych barw i trzymamy kciuki w dalszej karierze" – napisano na oficjalnym profilu klubu.

MiK