Znamy mistrzynię olimpijską w tenisie! Pewne zwycięstwo w finale

Pierwsza partia rozpoczęła się po myśli Chinki. Wygrała pierwsze dwa gemy, a i później nie miała kłopotów z przełamaniem rywalki. Vekic wchodziła w to spotkanie bardzo powoli, minuta po minucie poprawiając swoją grę. To było jednak zbyt mało na świetnie dysponowaną Zheng. Chinka wygrała premierową odsłonę zdecydowanie - 6:2.

Druga również zaczęła się od przełamania Chorwatki przez Chinkę. W trzecim gemie Vekic po raz pierwszy w tym spotkaniu przełamała rywalkę i "wróciła" do gry. Bardzo ważny dla losów tego spotkania okazał się jej kolejny serwis. Po dobrych kilku minutach Chorwatce udało się zwyciężyć i doprowadzić do remisu. Gemy zaczęły być coraz dłuższe, a rywalizacja coraz bardziej wyrównana. W tej wojnie nerwów zdecydowanie spokojniejsza okazała się być Zheng i to ona po godzinie i 45 minutach zakończyła to spotkanie.

Złoty medal igrzysk to największy sukces w karierze 22-letniej Chinki. Dotychczas wygrała ona trzy turnieje rangi WTA: dwukrotnie w Palermo i raz w Zhengzhou. W 2024 roku była także w finale Australian Open. Przegrała wówczas z Aryną Sabalenką 3:6, 2;6.

Brązowy medal wywalczyła Iga Świątek. Polka w piątek wygrała z Anną Karoliną Schmiedlovą 6:2, 6:1.

W finale mężczyzn zagrają Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. To będzie ich drugie starcie w tym roku. Wcześniej rywalizowali ze sobą w finale Wimbledonu. Wtedy triumfował Hiszpan. Mecz o złoto mężczyzn zaplanowano na niedzielę.

Qinwen Zheng - Donna Vekic 2:0 (6:2, 6:3)