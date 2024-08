Zapytali Sabalenkę o Świątek. Opowiedziała o niespodziance i zamieszaniu

Białorusinka wycofała się z turnieju olimpijskiego, by - jak przyznała - zadbać o swoje zdrowie. - To zbyt wiele zmian nawierzchni - powiedziała.



Sabalenka odpoczywała m.in. na wakacjach w Grecji, by w końcu wziął udział w turnieju w Waszyngtonie na kortach twardych. To jeden z testów przed zbliżającym się US Open. Białorusinka awansowała już do półfinału, w którym zmierzy się z Marie Bouzkovą.

W 1/4 finału w dwóch setach ograła Wiktorią Azarenkę, a po meczu została spytana m.in. o sytuację Igi Świątek. Dziennikarzy interesowała nie tylko zaskakująca porażka Polki, ale również to, co powiedziała o niej Danielle Collins po meczu ćwierćfinałowym IO.

Co na to wszystko Sabalenka?

- Nie chcę mówić niczego złego o zawodniczkach. Tak szczerze, to spodziewałam się, że Iga zdobędzie złoty medal. To Paryż, to jej miejsce. Takie były moje prognozy - stwierdziła.

Świątek przegrała w półfinale z Qinwen Zheng, która w finale zmierzy się z Donną Vekić.

- Te dziewczyny grają niesamowity tenis. Myślę, że to będzie świetny mecz do oglądania. Obejrzę ten mecz, jeśli nie będę w tym czasie rozgrywała swojego spotkania. Jestem przekonana, że to będzie świetna walka - dodała.

