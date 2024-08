23-latka zdobyła cztery medale w Paryżu. Ogłosiła "bardzo długą przerwę"

W igrzyskach w Paryżu triumfowała w sztafecie 4x200 m st. dowolnym i na dystansie 400 m tą samą techniką. W wyścigach na 200 i 800 m st. dowolnym wywalczyła srebrny medal.

"Naprawdę zamierzam zrobić bardzo długą przerwę. Nie wiem, kiedy wrócę do pływania. Chcę wrócić. Zrobię to, kiedy poczuję, że jestem gotowa. Być może nawet za rok" - wyjaśniła.

W 2021 roku w Tokio zdobyła złoty medal na 200 i 400 m st. dowolnym oraz srebrny na 800 m tą samą techniką.

"Chcę się tylko upewnić, że jestem gotowa na wyjazd do Los Angeles w 2028 roku. Nie chcę wracać zbyt wcześnie, żeby nie tracić iskry. Cztery lata to dużo czasu. Chcę jak najlepiej przygotować się do tych igrzysk olimpijskich. Dla mnie jest to priorytet" - poinformowała.

Titmus niedawno wyznała, że załamała się po igrzyskach w Tokio, po tym jak przeżyła najtrudniejszy tydzień w jej życiu. Przed występem w Paryżu oznajmiła, że planuje tę przerwę i wznowi treningi dopiero, kiedy już naprawdę będzie jej tego brakowało.

BS, PAP