Brat gratuluje sukcesu Grbiciowi. Wzruszający wpis

Polscy siatkarze po 48 latach zagrają w finale igrzysk olimpijskich. Do decydującego meczu Polaków poprowadził Nikola Grbić. Serbski szkoleniowiec został trenerem Biało-Czerwonych w 2022 roku i zdobył z nimi srebrny medal mistrzostw świata, złoto mistrzostw Europy oraz wygrał Ligę Narodów. Grbiciowi sukcesu pogratulował brat, przywołując przy tym słowa ich zmarłego ojca.

Sobotni finał będzie pierwszym, w jakim Grbić pojawi się w roli trenera. Jednak jako zawodnik w 2000 roku podczas igrzysk w Sydney razem z reprezentacją Jugosławii zdobył złoty medal. Wówczas w drużynie występował również starszy brat Nikoli – Vladimir.

Starszy z Grbiciów też jest obecnie w Paryżu, gdzie pojawia się w roli ambasadora i wspiera swojego brata. Po półfinale Vladimir pogratulował szkoleniowcowi Polaków sukcesu, przywołując przy tym słowa ich zmarłego ojca.

"No, nie było źle… mawiał zmarły ojciec Milos. I nie było źle. Bóg sprawi, że będzie jeszcze lepiej" – napisał w mediach społecznościowych Vladimir Grbić, zamieszczając przy tym zdjęcie ze swoim bratem.

Serbskiemu szkoleniowcowi udało się to, co było celem jego poprzedników przez ostatnie 20 lat. Najpierw prowadzeni przez Grbicia Biało-Czerwoni przełamali klątwę ćwierćfinałów, pokonując Słowenię, a następnie po dreszczowcu w półfinale z Amerykanami awansowali do wielkiego finału.

MiK