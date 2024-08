Igrzyska olimpijskie wielkimi krokami zbliżają się do końca. W sobotę czekają nas kolejne finały - w tym z udziałem Polaków. Wszystko, co najważniejsze, zapowiemy w Magazynie Olimpijskim Paryż 2024. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Polscy siatkarze oraz pięściarka Julia Szeremeta wystąpią w sobotę w rywalizacji o złote medale igrzysk olimpijskich w Paryżu. Podobnie jak oszczepniczka Maria Andrejczyk, która awansowała z najlepszym wynikiem eliminacji. Swoich szans poszukają kajakarki, zapaśnicy, pięcioboiści.

ZOBACZ TAKŻE: Czekaliśmy 32 lata! Polskie medale olimpijskie w grach zespołowych



Emocji będzie więc mnóstwo. Każdy znajdzie coś dla siebie - przekrój dyscyplin z udziałem Polaków jest ogromny. Do tego dochodzą jeszcze sporty, w których nie ma Biało-Czerwonych, ale pomimo tego rywalizacja tam jest ciekawa. To przede wszystkim koszykówka. W sobotę Amerykanie zmierzą się w finale z Francuzami.



Wszystko, co najważniejsze, zapowiemy w naszym Magazynie Olimpijskim Paryż 2024. Jak zwykle podzielony on będzie na dwie części. Pierwsza z nich poprowadzona zostanie ze studia w Warszawie. Druga to natomiast nadawany na żywo sygnał prosto z Domu Polskiego w Paryżu.



Wyemitujemy materiały na temat zmagań naszych reprezentantów. Posłuchamy też wypowiedzi olimpijczyków. Nie zabraknie oczywiście również gości w naszym paryskim studiu.

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 - 10.08. Gdzie obejrzeć?

Magazyn Olimpijski Paryż 2024 rozpocznie się o 11:00. Transmisja w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl.