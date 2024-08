Najnowsza informacja po ataku hakerskim. Polska agencja ostrzega przed cyberprzestępcami

Do ataku doszło dzień przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przegląd Sportowy Onet potwierdził atak Rosjan w czwartek 8 sierpnia.

"Ustalenia wskazują, że atak jest działaniem grupy wspieranej przez służby wrogiego państwa. W tej chwili sprawa jest przedmiotem śledztwa oraz szczegółowej analizy technicznej. POLADA podjęła niezbędne kroki w celu zabezpieczenia systemów i złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Policją, CERT Polska, Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. Z największą troską podchodzimy do bezpieczeństwa informacji i ochrony osób, których to dotyczy. Wszystkie osoby, których dane zostały opublikowane, są niezwłocznie informowane oraz otrzymują jasne instrukcje dotyczące dalszych działań" - brzmi oświadczenie agencji, które cytuje Onet.

Teraz POLADA opublikowała kolejny komunikat, który w południe pojawił się na oficjalnym koncie agencji na portalu X (wcześniej Twitter).

"W związku z atakiem hakerskim informujemy, że dane są wykorzystywane przez cyberprzestępców w różnych celach, w tym szeroko pojętej dezinformacji. W przestrzeni publicznej pojawiły się fake newsy dyskredytujące polskich sportowców. Prosimy o ich niepowielanie. Żaden z wymienionych sportowców nie uzyskał wyniku pozytywnego i żaden z przedstawionych terminów nie odpowiada prowadzonym kontrolom antydopingowym" - napisano.

W cytowanym oświadczeniu POLADA odniosła się do fałszywych informacji pojawiających się w mediach społecznościowych, według których niektórzy polscy sportowcy mieliby otrzymać pozytywne wyniki testów antydopingowych.