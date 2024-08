Mistrz Polski opuszcza PlusLigę. Nietypowy kierunek

Kolejni polscy siatkarze przenoszą się do zagranicznych klubów. Fabian Drzyzga przeniósł się do Turcji, Dawid Konarski do Arabii Saudyjskiej, a Aleksander Śliwka zagra w Japonii. Jóźwik postanowił wybrać jeszcze bardziej nietypowy kierunek i dołączyć do egipskiego klubu Zamalek SC, mającego siedzibę w Kairze.

W poprzednim sezonie Mateusz Jóźwik występował w barwach Jastrzębskiego Węgla, z którym zdobył mistrzostwo Polski i drugie miejsce w Lidze Mistrzów. Mimo sukcesów nie był on podstawowym graczem śląskiego klubu, na parkiecie pojawiał się przede wszystkim zadaniowo. W sezonie 2023/2024 w PlusLidze zagrał jedynie 17 setów.

Warto przypomnieć, że nie będzie to pierwsza styczność przyjmującego z grą w zagranicznych klubach. Wcześniej występował on w Austrii, reprezentując Union Raiffeisen Waldviertel.

