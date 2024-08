Aleksandra Mirosław odwiedziła siatkarskie mistrzynie Polski! "Motywacja wzrosła"

Przygotowania do rozpoczęcia Tauron Ligi trwają. Już pod koniec września siatkarki zainaugurują nowy sezon rozgrywek. Zawodniczki Chemika Police dostały właśnie dodatkową dawkę motywacji. Odwiedziła je bowiem świeżo upieczona mistrzyni olimpijska z Paryża - Aleksandra Mirosław.

Mirosław to pierwsza w historii złota medalistka olimpijska we wspinaczce na czas. Polka zdobyła jedyne dla naszego kraju mistrzostwo w Paryżu, prezentując niezwykle wysoki poziom. W eliminacjach dwukrotnie pobiła rekord świata, finalnie ustanawiając go na 6.06 s.

ZOBACZ TAKŻE: Chwile grozy legendy siatkówki! Dwukrotny mistrz olimpijski miał wypadek

Lublinianka po powrocie do kraju zasłużenie odpoczywa. W sobotę wraz ze swoim trenerem odwiedziła ekipę mistrzyń Polski w siatkówce - Chemika Police - i towarzyszyła im podczas treningu. Zespół z województwa zachodniopomorskiego przygotowuje się do startu Tauron Ligi.

Ale nam się trafili goście 🥇😍



Aleksandra Mirosław, złota medalistka igrzysk w Paryżu, oraz jej trener Mateusz Mirosław.



Inspiracja do trenowania podskoczyła x5, nawet biorąc pod uwagę, że trwa okres przygotowawczy 😅



W sumie w tym przypadku to inspiracja x5 się wspięła 😅 pic.twitter.com/KZfGozuaLs — Chemik Police (@kpschemikpolice) August 17, 2024

Ale nam się trafili goście! Aleksandra Mirosław, złota medalistka igrzysk w Paryżu, oraz jej trener Mateusz Mirosław. Inspiracja do trenowania podskoczyła x5, nawet biorąc pod uwagę, że trwa okres przygotowawczy. W sumie w tym przypadku to inspiracja x5 się wspięła - podpisano wspólną fotografię, zamieszczoną na profilu Chemika.

Tauron Liga rozpocznie się w ostatni weekend września. W pierwszym meczu rywalkami mistrzyń Polski będą siatkarki Energa MKS Kalisz.