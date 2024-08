Trzeci mecz i trzecie zwycięstwo Barcelony w lidze. VAR anulował gola Lewandowskiego

FC Barcelona ma na swoim koncie komplet punktów po trzech meczach nowego sezonu La Liga. We wtorek podopieczni Hansiego Flicka pokonali na wyjeździe Rayo Vallecano 2:1. Warto wspomnieć, że piłkarze ze stolicy Katalonii do przerwy przegrywali 0:1. Robert Lewandowski trafił do siatki, ale jego trafienie zostało anulowane, gdyż wcześniej w akcji bramkowej doszło do przewinienia.

Już po upływie 10 minut na Estadio de Vallecas zapachniało sensacją. Od początku spotkania gospodarze przeważali i znalazło to efekt w postaci gola. Prawym skrzydłem popędził Jorge de Frutos. 27-latek zagrał piłkę w głąb pola karnego, gdzie znalazł się Unai Lopez. Pomocnik Rayo oddał strzał przy bliższym słupku. Futbolówka przeszła po rękach Marca-Andre ter Stegena i zatrzepotała w siatce.

ZOBACZ TAKŻE: Odwieczny problem selekcjonerów. Wciąż brak regularności

Poza akcją bramkową pierwsza połowa nie należała do najbardziej widowiskowych. Barcelona nie miała pomysłu na to, jak doprowadzić do wyrównania. Do przerwy utrzymało się niespodziewane prowadzenie Rayo 1:0. "Duma Katalonii" musiała przebudzić się po zmianie stron.

Na drugie 45 minut na placu gry zameldował się niedawno ściągnięty do ekipy "Blaugrany" Dani Olmo. W drugiej połowie Barcelona szybko zaczęła stwarzać sobie dogodne sytuacje podbramkowe. Najpierw Lewandowski nieznacznie minął się z piłką w polu karnym po podaniu Raphinhi. Kilkadziesiąt sekund później Brazylijczyk groźnie uderzał z rzutu wolnego, ale futbolówka minimalnie przeszła obok słupka.

Z kolei Olmo po raz pierwszy dał o sobie znać w 58. minucie gry. Nowy nabytek Barcelony oddał mocny strzał z dystansu, ale piłka odbiła się od poprzeczki Daniego Cardenasa. Dwie minuty później "Duma Katalonii" w końcu dopięła swego. Szybki atak precyzyjnym uderzeniem w róg bramki wykończył Pedri. Na tablicy wyników pojawił się remis 1:1.

Piłkarze trenera Flicka ruszyli do jeszcze odważniejszej ofensywy. W 71. minucie do siatki trafił Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski długo jednak nie cieszył się z trafienia. Powtórki pokazały, że wcześniej Jules Kounde sfaulował Pepa Chavarrię. Bramka została anulowana. Kluczowa dla losów spotkania okazała się 82. minuta. Wówczas spod opieki obrońców w polu karnym uwolnił się Olmo. 26-latek oddał strzał przy samym słupku, po którym piłka trafiła do siatki. Barcelona wyszła na prowadzenie.

Tuż przed doliczonym czasem gry boisko opuścił Pedri. Strzelec pierwszego gola dla "Barcy" nabawił się urazu po starciu z Pathe Cissem. Sędzia doliczył do podstawowego czasu gry 10 minut. Dodatkowy czas nie przyniósł jednak zmiany rezultatu i Barcelona dopisała do swojego dorobku trzecie zwycięstwo w trzecim meczu ligowym w tym sezonie La Liga.

Rayo Vallecano - FC Barcelona 1:2 (1:0)

Bramki: Lopez 10 - Pedri 60, Olmo 82