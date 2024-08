Iść czy nie iść na ceremonię otwarcia?

Organizatorzy igrzysk paralimpijskich, podobnie jak organizatorzy niedawnych igrzysk olimpijskich, postanowili wyprowadzić ceremonię otwarcia z tradycyjnego stadionu i przenieść do centrum Paryża. 4400 paralimpijczyków ze 184 krajów nie popłynie jednak barkami Sekwaną, ale pomaszeruje od Łuku Triumfalnego przez Pola Elizejskie na plac Zgody ze słynnym obeliskiem, przywiezionym przez Napoleona z Luksoru. Spodziewana jest obecność 50 tys. widzów.





Problem w tym, że impreza potrwa od godz. 20 do 23:15. Sportowcy będą musieli być w gotowości na miejscu cztery godziny wcześniej. Z powrotem w wiosce paralimpijskiej znajdą się więc sporo po północy. Dlatego wielu z nich z bólem serca postanowiło "odpuścić" widowisko. Wśród nich są polscy parabadmintoniści, którzy rozpoczynają rywalizację następnego dnia.

- U nas zawody ruszają o 8:30, a ja gram o 9:30. I to od razu z mistrzem paralimpijskim z Tokio, Liek Hou Cheahem z Malezji. Liczyłem, że może ten mecz będzie o 13, wtedy dałbym radę się wyspać. Bardzo chciałbym uczestniczyć w ceremonii, bo to coś wyjątkowego. Z drugiej strony to jednak zbyt duże ryzyko niewyspania i przemęczenia. W końcu przyjechałem tu w innym celu, nie na ceremonię. Więc zostanę w wiosce. Ale mam nadzieję, że to nie moje ostatnie igrzyska – powiedział parabadmintonista Bartłomiej Mróz.

Podobnie uważają zawodnicy bocci, którzy także rozpoczynają starty następnego dnia rano.

- To zbyt forsujące. Nie zdążymy wypocząć, a następnego dnia trzeba być w formie. Obejrzymy ceremonię na telebimach w wiosce. Trudno, może za cztery lata w Los Angeles układ startów będzie dla nas bardziej łaskawy – stwierdził Damian Iskrzycki.

Zbyt duże obciążenie

- Nikt, kto startuje następnego dnia po ceremonii, nie powinien w niej iść. Ale w przypadku zawodników bocci dochodzi do tego jeszcze fakt, że oni potrzebują dużo więcej czasu na wykonanie zwykłych życiowych czynności. Zanim zawodnik będzie gotowy do wyjścia na śniadanie, potrafią minąć dwie godziny. Więc jak wrócą z ceremonii otwarcia o 2 w nocy, to zostaną im ze trzy godziny na sen, co jest nie do zaakceptowania – wyjaśnił szef misji paralimpijskiej, Romuald Schmidt.

Ceremonię otwarcia postanowili odpuścić także dwaj kulomioci – Lech Stoltman, brązowy medalista igrzysk w Rio de Janeiro 2016 i Tokio 2020, oraz debiutujący na igrzyskach w tej samej klasie Damian Ligęza.

- Odpuszczamy, chociaż startujemy dopiero w piątek. Obaj jeździmy na wózkach, tyle godzin czekania to zbyt duże obciążenie dla kręgosłupa – podkreślili.

Podobną decyzję podjęła Róża Kozakowska, która w piątek będzie bronić złotego medalu z Tokio w rzucie maczugą.

- Początkowo chcieliśmy pójść, bo to unikatowe widowisko. Ale uznaliśmy, że ceremonia będzie zbyt długa i zbyt męcząca. Róża musi się oszczędzać – powiedział trener Piotr Kuczek.

Choć wielu zawodników podejmuje podobną decyzję, mimo wszystko polska ekipa, złożona z zawodników, trenerów i członków sztabu, powinna liczyć na ceremonii otwarcia około 80 osób.

Informacja prasowa