Zwieńczenie Potrójnej Korony i wyścig w szczytnym celu. Wyjątkowa sobota na Służewcu

Idea zorganizowania gonitwy, z której cały dochód trafiałby na cele dobroczynne, wyszła od Judy Ziburske, żony jednego z głównych sponsorów wyścigów konnych na Służewcu, Mariana Ziburske, prezesa firmy Westminster Polska. Od 2019 roku na warszawskim torze trzyletnie i starsze konie pełnej krwi angielskiej III grupy biorą udział w zmaganiach pod szyldami różnych fundacji charytatywnych, między które dzielona jest następnie pula nagród (w tym roku będzie to 250 tysięcy złotych). Zwycięzca zdobywa dla "swojej" fundacji aż 100 tysięcy złotych, drugie miejsce to 40 tysięcy złotych, najniższy stopień na podium to dla organizacji charytatywnej 22,5 tysiąca złotych, a każde kolejne miejsce to o 2,5 tysiąca złotych mniej.

Kolejny raz w tym wyjątkowym wyścigu zobaczymy konia w barwach Fundacji Polsat (w tym roku będzie to trzyletni Oasis King), która od grudnia 1996 roku, czyli od początku działalności, udziela pomocy dzieciom oraz osobom w trudnej sytuacji życiowej, a także wspiera finansowo szpitale i ośrodki medyczne w całym kraju. Oasis King potrafił już całkiem nieźle pokazać się w mocnej stawce, zajmując miejsce tuż za podium, więc liczymy, że i w Westminster Charity Race udowodni, że potrafi rywalizować z najlepszymi. Łącznie w wyścigu łączącym wszystkich pod szyldem pomocy wystartuje 10 koni.

Ostatni dzień sierpnia będzie stał również pod znakiem mocnych, czysto sportowych akcentów. W sobotę na Służewcu odbędzie się bowiem kończący Potrójną Koronę klasyk St. Leger. Wiadomo już, że w tym roku nie będziemy mieli konia trójkoronowanego (w historii polskiego sportu było ich dotychczas zaledwie 19, a ostatnim z nich był Fabulous Las Vegas, święcący triumfy w 2018 roku), gdyż zwycięzca Nagrody Rulera - Zen Spirit - musiał podczas Gali Derby uznać wyższość Magnezji. Nie oznacza to oczywiście, że w tej gonitwie nie będzie emocji. Wręcz przeciwnie! Wyjątkowo zapowiada się bowiem starcie Jolly Jumpera, triumfatora Derby z 2022 roku, z Miss Dynamite, która w pięknym stylu wygrała w biegu o Nagrodę Prezesa Totalizatora Sportowego i dla której St. Leger będzie najważniejszym etapem przygotowań do Wielkiej Warszawskiej.

Znakomicie zapowiada się również walka w gonitwie o Nagrodę Przyjaźni, w której spora pula nagród, sięgająca 126 tysięcy złotych, przyciągnęła na start kilka naprawdę mocnych koni, na czele z Timemasterem, który wygrywał aż trzykrotnie w latach 2020-2022, oraz Lightning Jockiem, który triumfował w ubiegłym roku, przerywając hegemonię 7-letniego już gniadego ogiera. A warto również zaznaczyć, że w walkę o zwycięstwo mogą włączyć się również inni, jak choćby trenowany przez Krzysztofa Ziemiańskiego Bremen oraz startujący pod dżokejem Kumushbekiem Dogdurbekiem Uulu The Clash, drugi w Nagrodzie Iwna.

Sobota na Torze Służewiec będzie upływała pod znakiem wyścigów kategorii A, których łącznie zobaczymy aż cztery. Jednym z nich będzie również SK Krasne, czyli nasz odpowiednik angielskiego Yorkshire Oaks, czyli gonitwa, w której będziemy mogli porównać czołowe klacze trzyletnie i starsze. Na starcie zobaczymy między innymi dwie najlepsze klacze z Oaks – Bellę Antonellę oraz Lunę Rae.

Początek pierwszej gonitwy już o godzinie 13.00. Westminster Charity Race rozpocznie się o 15.00, a Nagroda St. Leger - o 17.20.