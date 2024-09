We wtorek gośćmi Iwony Niedźwiedź oraz Macieja Kurzajewskiego będą Krzysztof Głombowicz, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej - Łukasz Krasoń oraz członek rady naukowej oraz doktor na wydziale fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie - Michał Starczewski.

Tematem przewodnim będzie srebrny medal wybitnej lekkoatletki paraolimpijskiej i chorążej reprezentacji Polski, Lucyny Kornobys, w pchnięciu kulą w kategorii F34. Polka osiągnęła wynik 8.33 m, co jest jej najlepszym występem w tym sezonie.

To nie koniec dobrych wiadomości dla polskich kibiców, którzy mogli śledzić również inne sukcesy naszych reprezentantów. Michał Kotkowski dostał się do biegu finałowego na 800 metrów, Alan Ogorzałek powalczy o medal w pływaniu na 100 m stylem motylkowym, a Marek Dobrowolski zakwalifikował się do decydującego etapu strzeleckiej konkurencji karabin trzy postawy z 50 m.

Oprócz ciekawych dyskusji w studiu, widzów czekają raporty ze stolicy Francji, analizy, wywiady i ciekawostki.

Transmisja Magazynu Paralimpijskiego Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Redakcja