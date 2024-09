Mamy to! Polak w finale

Michał Kotkowski awansował do finału biegu na 400 metrów w kategorii T37 podczas tegorocznych igrzysk paralimpijskich. Polak w eliminacjach osiągnął wynik 52.45.

We wtorek odbyły się eliminacje do finału biegu na 400 metrów w kategorii T37 podczas igrzysk paralimpijskich. W rywalizacji udział brał między innymi reprezentant Polski - Michał Kotkowski. Polak zajął czwarte miejsce w swoim wyścigu, osiągając czas 52.45. Dzięki temu wynikowi udało mu się zakwalifikować do finału.

To oznacza, że Kotkowski już niedługo będzie mógł sięgnąć po medal najważniejszej imprezy czterolecia. Finał biegu na 400 metrów zaplanowany jest na środę 4 października. Według rozpiski opublikowanej na oficjalnej stronie igrzysk paralimpijskich, zawodnicy przystąpią do walki o medale o godzinie 11:10.