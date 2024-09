Magazyn Paralimpijski Paryż 2024 - 04.09. Gdzie obejrzeć? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

W środę gośćmi Aleksandry Szutenberg oraz Macieja Kurzajewskiego będą Krzysztof Głombowicz, Michał Krogulec, Stefan Makowski - komentator szermierki na wózkach oraz Tomasz Maruszewski - wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Tematami przewodnimi będą kolejne znakomite występy Polaków na igrzyskach paralimpijskich. We wtorek późnym wieczorem dwa srebrne medale do dorobku Biało-Czerwonych dołożyli przedstawiciele szermierki Kinga Dróżdż i Michał Dąbrowski. W środę kolejne srebro dołożyła tenisistka stołowa Natalia Partyka. To dla niej już 12. krążek paralimpijski w karierze. Brąz w kolarstwie szosowym (klasa C1) wywalczył Zbigniew Maciejewski.

W trakcie trwania programu nie zabraknie też wątku tenisisty stołowego - Patryka Chojnowskiego, który o godzinie 21:00 zawalczy w finale igrzysk paralimpijskich. Omówione zostaną także wstępy innych reprezentantów, m.in. lekkoatletów Renaty Śliwińskiej w rzucie dyskiem oraz Michała Kotkowskiego w biegu na 400 m.

Oprócz ciekawych dyskusji w studiu, widzów czekają raporty ze stolicy Francji, analizy, wywiady i ciekawostki.

Magazyn Paralimpijski Paryż 2024 w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 oraz na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Rdakcja