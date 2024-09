Wielki szok w Arabii Saudyjskiej! Ronnie O'Sullivan odpadł z turnieju

Ronnie O'Sullivan nie wygra turnieju Saudi Arabia Masters. Legendarny The Rocket odpadł na etapie ćwierćfinału, a niespodziewanie pokonał go Chińczyk Si Jiahui.

Si Jiahui od początku miał inicjatywę i zaczął od prowadzenia 2:0. Potem faworyt doprowadził do remisu 2:2, ale w dalszej fazie meczu na dobre do głosu doszedł Chińczyk, który ostatecznie triumfował 6:4 i niespodziewanie wywalczył awans do półfinału saudyjskiej imprezy.





Wcześniej O'Sullivan i Si Jiahui zmierzyli się raz - w zeszłym roku w ramach turnieju English Open. Legendarny Anglik wygrał wówczas 4:2.

Ronnie O'Sullivan - Si Jiahui 4:6