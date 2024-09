Legenda MMA zakończyła karierę. Wzruszające pożegnanie mistrza

Johnson to jedna z największych legend MMA, znany ze swojej niezwykłej techniki i szybkości. W trakcie swojej kariery walczył dla takich organizacji jak UFC i ONE Championship. Amerykanin zdobył pas UFC w wadze muszej, który obronił rekordowe 11 razy, będac w jego posiadaniu od 2012 do 2018 roku, a także mistrzostwo ONE Championship w wadze muszej w 2022 roku.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarł trzykrotny mistrz olimpijski w zapasach

Podczas gali ONE 168, "Mighty Mouse" ogłosił zakończenie swojej kariery w MMA. Wzruszony zawodnik podziękował kibicom za wsparcie przez wszystkie lata swojej kariery, podkreślając, jak wiele dla niego znaczyli. W pewnym momencie emocje wzięły górę i łzy zaczęły płynąć po jego policzkach. W uznaniu jego osiągnięć, Johnson został pierwszym zawodnikiem dodanym do galerii sław ONE Championship, co było kulminacyjnym momentem tej gali.

Zakończenie kariery przez Amerykanina oznacza koniec pewnej ery w mieszanych sztukach walki. Johnson, który przez lata dominował w swojej kategorii wagowej, pozostawił po sobie niezatarte ślady w historii sportu. Podczas swojego przemówienia pożegnalnego zaznaczył, że choć kończy karierę w MMA, być może zobaczymy go jeszcze w pojedynkach na zasadach BJJ lub grapplingowych, co daje fanom nadzieję na jego kolejne występy.

ŁO