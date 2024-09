EA SPORTS FC 25: 25 najwyżej ocenionych zawodników w grze (ZDJĘCIA)

W poprzednich edycjach serii, liczba aktywnych graczy przekraczała 10 milionów miesięcznie, co świadczy o jej ogromnej popularności.

Ultimate Team to jeden z najpopularniejszych trybów w grach od EA Sports, w którym zawodnicy otrzymują wirtualne karty. Na podstawie ich formy w rzeczywistych meczach, przyznawane są im statystyki, co odzwierciedla ich aktualną dyspozycję. Gracze zbierają te karty i tworzą swoje drużyny, rywalizując z innymi użytkownikami. W ramach tego trybu, EA Sports co tydzień publikuje Team of the Week, nagradzając piłkarzy za ich dobrą formę w meczach na prawdziwym boisku, co dodatkowo motywuje graczy do śledzenia rzeczywistych rozgrywek piłkarskich.

W poniedziałek poznaliśmy overalle (oceny) najlepszych zawodników w trybie Ultimate Team w EA SPORTS FC 25. Wśród najwyżej ocenianych piłkarzy znaleźli się m.in. Robert Lewandowski (Barcelona), Lionel Messi (Inter Miami) i Mohamed Salah (Liverpool).

25 najlepiej ocenionych piłkarzy w grze EA FC 25 Zobacz galerię

ŁO, Polsat Sport