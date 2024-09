Mocna zapowiedź siatkarskiego trenera! "Zrobimy wszystko, żeby sięgnąć po tytuł"

Na tydzień przed startem PlusLigi Jastrzębski Węgiel mierzył się w BOGDANKA Volley Cup im. Tomasza Wójtowicza. Podopieczni trenera Mendeza zajęli w Lublinie drugie miejsce.

- Udział w turnieju w Lublinie uważam za bardzo dobry i wartościowy pod względem przygotowań do sezonu. W półfinale z Asseco Resovią stoczyliśmy pięć setów i mecz stał na dobrym poziomie. Gra z takimi zespołami jakie zagrały w tym turnieju, to świetna sprawa i uważam, że mieliśmy dobre przetarcie przed startem PlusLigi. Chcieliśmy zagrać jak najwięcej takich meczów, aby jak najlepiej przygotować się do rozgrywek i myślę, że to się udało - powiedział trener Jastrzębskiego Węgla w wywiadzie na oficjalnej stronie PlusLigi.

W ekipie z Jastrzębia doszło do trzech zmian w wyjściowej "szóstce" w porównaniu do poprzedniego sezonu.

- Jeśli popatrzymy na transfery w naszym zespole, to tych zmian globalnie było dużo, bo wymieniliśmy aż dziesięciu zawodników. Z poprzedniego składu zostało u nas tylko czterech graczy. Przy takiej ilości zmian naturalnym jest, że trzeba będzie jeszcze poczekać zanim kibice zobaczą najlepszą możliwą siatkówkę w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla. Nowi zawodnicy potrzebują jeszcze więcej gry i można będzie to wszystko ocenić na późniejszym etapie rozgrywek - zauważył Argentyńczyk.

25 września Jastrzębski Węgiel stanie przed szansą na wygranie pierwszego trofeum w tym sezonie. W AL-KO Superpucharze Polski zmierzą się z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.

- Takie spotkania są bardzo trudne i teraz też na pewno takie nas czeka. Zawiercie ma bardzo mocny zespół, z wielkimi nazwiskami w składzie także jeśli chodzi o nowe nabytki. Moim zdaniem zarówno mecze o AL-KO Superpuchar, jak i TAURON Puchar Polski, stoją na wysokim poziomie, bo w PlusLidze nie brakuje silnych drużyn, które mają warunki, aby takie spotkania finałowe wygrać. W Katowicach czeka nas więc duże wyzwanie i myślę, że zacięty bój o pierwsze trofeum w sezonie. Oczywiście zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby sięgnąć po ten tytuł - zapewnił 60-latek.

