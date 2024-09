Hiszpańskie media piszą o Szczęsnym. Tego można było się spodziewać

Dziennikarzom z Półwyspu Iberyjskiego absolutnie to jednak nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie. Są przekonani, że Polaka można z łatwością namówić do powrotu z krótkiej emerytury. Dla Barcelony byłoby to optymalne rozwiązanie, ponieważ ze wszystkich dostępnych kandydatur, Szczęsny byłby najlepszą opcją.

Polak ogłosił sensacyjny koniec kariery nie tak dawno, więc wciąż jest w formie ze względu na letni okres treningowy. Do tego ma 34 lata, a więc nie jest to zaawansowany wiek dla bramkarza - w przeciwieństwie do np. 41-letniego Claudio Bravo, który sam zadeklarował, że mógłby wspomóc Barcę.

O tym, że "Duma Katalonii" mogłaby namówić Szczęsnego do gry pisze kataloński "Sport".

"Szczęsny jest wyjątkowym przypadkiem. To bramkarz o wysokiej klasie, który nieoczekiwanie zakończył karierę w sierpniu tego roku. Początkowo nie był brany pod uwagę jako jedna z opcji, ale ostatnio mówi się, że to jedno z najgłośniejszych nazwisk do zastąpienia Ter Stegena" - zaznaczają żurnaliści.

Można spodziewać się, że hiszpańskie media w najbliższym czasie będą regularnie rozpisywać się na temat potencjalnego przejścia Szczęsnego do Barcelony. Polak zdążył już wypowiedzieć się na ten temat w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Ter Stegen podczas niedzielnego meczu La Liga na wyjeździe z Villarreal nabawił się urazu kolana, który prawdopodobnie wykluczy go z gry do końca tego sezonu.