Wielkie zmiany w europejskiej siatkówce? Wymowne słowa prezydenta CEV

Były chorwacki siatkarz Roko Sikirić został w sierpniu wybrany na stanowisko prezydenta Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej. 43-latek zastąpił na tym stanowisku Serba Aleksandara Boricicia, który był sternikiem CEV w latach 2015–24.

– Czuję się gotowy i pełen energii, by wprowadzić zmiany w europejskiej siatkówce. Razem z zarządem, który mnie wspiera, federacjami, które na mnie głosowały, ale również ligami, klubami i zawodnikami – powiedział Sikirić w rozmowie z Polsatem Sport.

– Musimy podejść do tego realistycznie i przyznać, że brakuje nam wiele do UEFA. To zupełnie inny poziom. W moim programie wyznaczyłem sześć filarów, które chcę zmienić. Pierwszym i najważniejszym są zasady rywalizacji. To temat, o którym dyskutowaliśmy z polskimi przedstawicielami – Arturem Popko i Sebastianem Świderskim. Jak wspólnie z klubami możemy rozwinąć rozgrywki na korzyść klubów, federacji i zawodników. Drugą sprawą jest zarządzanie i funkcjonowanie europejskiej federacji, tak by skomercjalizować rozgrywki, ponieważ jest w nich duży potencjał, który nie został jeszcze wykorzystany – stwierdził.

Roko Sikirić odniósł się również do planów utworzenia siatkarskiej Superligi. Na czele rewolucji mają stać przedstawiciele Polski, Włoch oraz Turcji.

– Rozumiem reakcję klubów, ale system Ligi Mistrzów to spuścizna po poprzednich władzach. Cieszy mnie fakt, że kluby chcą więcej, że angażują się w to również ligi. To moment, kiedy jako nowo wybrany prezydent CEV mam szansę by działać w interesie klubów i środowiska siatkarskiego. Był to jeden z najważniejszych punktów mojego programu. Cieszę się, słysząc takie głosy, bo to oznacza, że chcemy podążać w tym samym kierunku – zaznaczył prezydent CEV.

Cała rozmowa Adriana Brzozowskiego z Roko Sikiriciem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport