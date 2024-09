Legia przegrała po 0:1 dwa ostatnie spotkania - z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. Po dziewięciu kolejkach zajmuje dopiero ósme miejsce w tabeli.

- W drużynie jest duża chęć reakcji i powrotu do zwycięstw. Wierzę w naszą pracę. Cały czas pracujemy nad zmianami i rozwojem poszczególnych elementów naszej gry. Najważniejsze jest, żebyśmy uwierzyli, że mamy większość sezonu przed sobą - oznajmił Feio.

Portugalski trener jest krytykowany nie tylko za wyniki drużyny, lecz także za swoje zachowanie i wypowiedzi na konferencjach prasowych, gdzie w ostrych i buńczucznych słowach odnosił się do przedstawicieli innych klubów oraz dziennikarzy.

- Kiedy wszystko jest idealnie, zawsze jest łatwo. W Legia Training Center można zobaczyć na ścianach zdjęcia opraw "Legia do końca", "Nie poddawaj się". Są też przyśpiewki kibicowskie, które się do tego odnoszą. Pierwszym krokiem do niepoddania się jest wiara. Sztab i drużyna wierzą, więc spowodujemy, że kibice też uwierzą - oświadczył szkoleniowiec.

Jeśli w sobotę Górnik wygra przy Łazienkowskiej, to może wyprzedzić Legię, gdyż obecnie traci do niej trzy punkty. W ostatnim ligowym meczu zabrzanie pokonali GKS Katowice 3:0, a dwie bramki w derbach Górnego Śląska zdobył 39-letni Lukas Podolski.

- Górnik wygrał w ostatniej kolejce bardzo ważny mecz dla całej społeczności. To dobrze grający zespół. Trener Jan Urban jest znany z określonego stylu, a Górnik jest tego potwierdzeniem. Mają szybkich piłkarzy na skrzydłach, Erik Janża dobrze dośrodkowuje, a do tego jest Lukas Podolski z dobrym strzałem, podobnie Damian Rasak. To zespół, który jest groźny w wielu aspektach i na pewno docenimy jego umiejętności. Wiemy, że postawi nam trudne warunki - ocenił Feio.

Podstawowym ustawieniem Legii w tym sezonie jest 3-5-2 z trzema stoperami i dwoma wahadłowymi. Pomimo ostatnich gorszych wyników portugalski trener nie zmienił taktyki.

- Ważne jest, żebyśmy mogli przełożyć na mecze to, co robimy na treningach. Musimy złapać swój rytm i luz piłkarski, aby pokazać, jakie mamy umiejętności. Jak złapać ten luz? Z każdym zwycięstwem pewność siebie rośnie. Ponadto pracujemy nad sferą mentalną i wierzymy w siebie. Jestem przekonany, że w sobotę drużyna wejdzie w mecz z dużą determinacją, by go wygrać - zapewnił Feio.

Relacja live i wynik na żywo meczu Legia Warszawa - Górnik Zabrze od godz. 20:15 na Polsatsport.pl.

PAP