"To człowiek z klasą". Probierz chwali na konferencji prasowej

Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią 12 października w Warszawie, a trzy dni później z Chorwacją, także na PGE Narodowym. Zgrupowanie rozpoczęło się w poniedziałek w stolicy.

Szczęsny, co przewidywał już miesiąc temu Probierz, szybko wrócił z piłkarskiej "emerytury" i w minioną środę podpisał kontrakt do końca sezonu z Barceloną. Natomiast 84-krotny reprezentant Polski już nie zagra w kadrze narodowej.

Doświadczony golkiper, podobnie jak pomocnik Anorthosisu Famagusta Grzegorz Krychowiak (rok temu zakończył karierę w reprezentacji), mają zostać oficjalnie pożegnani tuż przed meczem z Portugalią, choć Probierz nie zdradził szczegółów.

"Jeżeli chodzi o Wojtka, to mówiłem tak, ponieważ uważałem, że jest zbyt młody, aby kończyć karierę. Pożegnanie z kadrą? Wojtek i Grzesiek dogadywali sprawę formalnie ze związkiem (dotyczącą ceremonii ich pożegnania z kadrą - PAP). A moje ustalenia z Wojtkiem, które mieliśmy, są prywatne. Nigdy nie wyciągam rozmów prywatnych z piłkarzami. Ale rzeczywiście, przyznaję - to jest moment, gdy nadchodzi jego koniec w reprezentacji. Chwała dla Wojtka. To człowiek z klasą, który potrafi wiele rzeczy właściwie ocenić" - przyznał Probierz.

W niedzielę wieczorem selekcjoner musiał dokonać zmian w kadrze z powodu kontuzji kilku piłkarzy. W zgrupowaniu nie wezmą udziału bramkarz Bartłomiej Drągowski, obrońca Mateusz Skrzypczak i pomocnik Kacper Kozłowski. Awaryjne powołanie otrzymał golkiper Rakowa Częstochowa Kacper Trelowski.

Na pytanie, dlaczego w kadrze nie ma np. Matty'ego Casha, selekcjoner odparł:

"Każdy trener ma prawo do swoich wyborów i takich właśnie dokonaliśmy".

Po dwóch kolejkach Ligi Narodów Polska ma 3 pkt i jest na trzecim miejscu w tabeli grupy 1 najwyższej dywizji. We wrześniu Biało-Czerwoni pokonali w Glasgow Szkocję 3:2, a później ulegli Chorwacji w Osijeku 0:1. Prowadzi Portugalia z kompletem punktów.