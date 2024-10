Skandal podczas hitu Orlen Superligi! Jest oficjalny komunikat Industrii Kielce

Orlen Wisła Płock wygrała z Industrią Kielce 29:25 w meczu ósmej kolejki Orlen Superligi. Po zakończeniu tego spotkania miało dojść do skandalicznej sytuacji. Z relacji trenera "Nafciarzy" wynika, że Tałant Dujszebajew go opluł, z kolei szkoleniowiec Industrii twierdzi, że padł ofiarą rasizmu.

Starcie dostarczyło wielu emocji, wszak nie zabrakło w nim kartek, kar, a nawet... ugryzienia. Jednak to nie sam mecz, a to, co wydarzyło się po nim, skutecznie podniosło wszystkim ciśnienie. Tuż po końcowym gwizdku Dujszebajew i Sabate wdali się w ostrą i bardzo nieprzyjemną dyskusję.

ZOBACZ TAKŻE: Co za mecz w Płocku! Emocje, zamieszanie i popis bramkarza

Podczas konferencji prasowej szkoleniowiec gospodarzy powiedział, że został opluty przez Dujszebajewa. Według relacji Industrii on sam miał się z kolei dopuścić aktu rasizmu wobec swojego vis a vis. Klub wystosował w tej sprawie oficjalny komunikat.

"Do ogromnych kontrowersji doszło po końcowej syrenie. Wówczas doszło do słownego starcia trenerów Talanta Dujszebajewa i Xaviera Sabatego. Szkoleniowiec Nafciarzy na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził, że Dujszebajew miał go opluć. Z kolei trener Talant Dujszebajew poinformował, że w jego kierunku padło z ust Sabatego rasistowskie określenie. Zresztą ze strony płockich kibiców w kierunku kielczan w niedzielę notorycznie padały wulgarne ataki, również na tle rasistowskim. Te drugie zgłaszał po meczu Dylan Nahi, a z wulgaryzmami pod swoim adresem mierzyć się musiał m.in. Tomasz Gębala" - napisano na stronie klubu z Kielc.

Skandaliczne rzeczy działy się dzisiaj w Płocku. Trener rywali w rasistowski sposób zaatakował Talanta Dujshebaeva. Razistowskie okrzyki z trybun kierowane były również w stronę Dylana Nahiego.



👉 https://t.co/X6I5qHufye pic.twitter.com/ng8KYHl4y7 — Industria Kielce (@kielcehandball) October 13, 2024

Mimo porażki Industria pozostała liderem rozgrywek. Zawodnicy tego klubu rozegrali jednak o dwa mecze więcej od swoich największych rywali.