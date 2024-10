26 zwycięstw, 11 remisów i sześć porażek - to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski na PGE Narodowym, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego. Bramki: 93-37 na korzyść Biało-Czerwonych. Czy po meczu z Chorwacją bilans jeszcze się poprawi? Wynik meczu Polska - Chorwacja pojawi się po zakończeniu spotkania.

W sobotę Biało-Czerwoni przegrali na PGE Narodowym z liderem Portugalią 1:3. Po trzech kolejkach w grupie 1 najwyższej dywizji podopieczni Michała Probierza mają 3 pkt i zajmują trzecie miejsce. Chorwacja jest wiceliderem z dorobkiem 6 pkt. Do ćwierćfinału Ligi Narodów awansują dwa najlepsze zespoły z grupy.

- Mieliśmy już odprawę dotyczącą meczu z Portugalczykami, ale to zostawiamy dla siebie. Wiemy, co zrobiliśmy źle. Teraz skupiamy się już na spotkaniu z Chorwatami, które jest dla nas bardzo ważne. Wierzymy, że zdołamy zwyciężyć - powiedział Zieliński podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie.

- Na pewno musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Graliśmy z nimi niedawno i wiemy, że stać nas na to. To silna reprezentacja, ale wrześniowy mecz pokazał, że momentami nasza gra była dobra i mieliśmy swoje okazje, które mogliśmy zamienić na gole. Teraz wystąpimy przed własną publicznością. Od początku musimy narzucić swój styl i wygrać to spotkanie, bo jest dla nas kluczowe - dodał pomocnik Interu Mediolan.

Na pytanie dziennikarzy, co konkretnie trzeba zrobić, żeby zwyciężyć, odparł jednoznacznie.

- Zobaczycie. Mamy jakość, dobrych zawodników. Jak wspomniałem, zrobimy wszystko, żeby zdobyć trzy punkty. Kibice na pewno zobaczą dobrze grającą reprezentację Polski, która wybiegnie walczyć o zwycięstwo - obiecał.

Zieliński występuje na podobnej pozycji jak lider Chorwatów - słynny Luka Modric. Co najbardziej imponuje mu w grze 39-letniego piłkarza Realu Madryt?

- Wszystko mi imponuje. To jeden z najlepszych pomocników na świecie w ostatnich latach, zdobywca Złotej Piłki. Często wygrywa Champions League. Trudno mówić o jednym konkretnym atucie, ponieważ ma praktycznie wszystko. Inteligencję piłkarską na najwyższym poziomie. Mimo 39 lat zasuwa po całym boisku - odparł reprezentant Polski.

- Nasz mecz w Osijeku pokazał, jak kluczową rolę pełni Modric w reprezentacji. Ciągnie wszystkich piłkarzy za sobą. W spotkaniu z nami cały czas biegał i napędzał ataki Chorwatów. To na pewno jeden z piłkarzy, na których się wzorowałem - dodał Zieliński.

Liga Narodów: Polska - Chorwacja. Wynik meczu. Kto wygrał?

Kto wygrał mecz Polska - Chorwacja? Przekonamy się we wtorek 15 października. Wynik meczu pojawi się po ostatnim gwizdku sędziego.

KP, PAP