Barcelona szuka nowego bramkarza! Co to oznacza dla Szczęsnego?

FC Barcelona dopiero co zakontraktowała Wojciecha Szczęsnego, a już ruszyła na poszukiwania kolejnego bramkarza. Barca ma już na oku jednego kandydata i być może niedługo w stolicy Katalonii pojawi się nowy golkiper.

Pod koniec września pierwszy bramkarz Barcelony Marc-Andre ter Stegen doznał bardzo poważnej kontuzji, która eliminuje go na kilka najbliższych miesięcy. "Duma Katalonii" zaczęła szukać zastępstwa i ostatecznie udało się namówić na powrót z krótkiej emerytury Szczęsnego.

ZOBACZ TAKŻE: Już w sobotę El Clasico z Robertem Lewandowskim! Na żywo online w Polsat Box Go

Polak jeszcze w barwach Barcelony nie zadebiutował, a podstawowym bramkarze Barcy jest Inaki Pena. Hiszpan radzi sobie nie najgorzej, nie traci zbyt wielu bramek, jednak to też w dużej mierze zasługa dobrze grającej defensywy "Blaugrany". Umowa Szczęsnego obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, ale wiadomo, że przyjście Polaka do klubu miało charakter awaryjny i było podyktowane kontuzją ter Stegena.

Hiszpańskie media donoszą, że Barcelona już zaczęła negocjacje w sprawie pozyskania nowego golkipera, który w kolejnych latach byłby pewnym punktem drużyny. Chodzi o Diogo Costę. Władze Barcy są już po pierwszych rozmowach z agentem piłkarza Jorge Mendesem. 25-letni golkiper całą karierę związany jest z FC Porto, jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku.

Jak zmieniał się Wojciech Szczęsny? Zobacz galerię

IM, Polsat Sport