Gdzie obejrzeć mecz Fenerbahce Medicana Stambuł - PGE Grot Budowlani Łódź?

Siatkarki PGE Grot Budowlanych meczem w Stambule z mistrzem Turcji i jednym z faworytów rozgrywek Fenerbahce rozpoczną w środę grupową rywalizację w Lidze Mistrzyń. "To najlepsza okazja, żeby sprawdzić, na jakim obecnie poziomie jesteśmy" – przyznał trener łodzianek Maciej Biernat. Transmisja w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go.

Drużyna z Łodzi w ostatnich latach regularnie występuje w Lidze Mistrzyń, choć do tegorocznych rozgrywek dostała się bocznymi drzwiami. Zespół trenera Biernata poprzedni sezon ekstraklasy zakończył na czwarty miejscu i przed szansą na ponowną rywalizację w LM stanął po rezygnacji z gry w europejskich pucharach mistrza kraju Lotto Chemika Police. O miejsce w fazie grupowej łodzianki musiały jednak powalczyć w eliminacjach, w których dwukrotnie po 3:0 pokonały OK Herzeg Novi z Czarnogóry.

Znacznie trudniejsze zadanie lidera tabeli polskiej ekstraklasy czeka na inaugurację fazy grupowej. W pierwszym meczu gr. D zmierzy się bowiem na wyjeździe z Fenerbahce Medicana. Mistrz Turcji jak zawsze do rozgrywek LM przystępuje w roli jednego z faworytów. W trzech ostatnich latach zespół, w którego składzie jest m.in. atakująca reprezentacji Polski Magdalena Stysiak, docierał do półfinału LM.

"Klasa rywala jest bardzo wysoka. Szanujemy i darzymy go respektem, natomiast musimy patrzeć przede wszystkim na siebie oraz wyciągać wnioski na przyszłość dla naszej drużyny z rywalizacji z takimi zespołami, jak Fenerbahce. Po to chcieliśmy awansować do Ligi Mistrzyń, żeby móc zmierzyć się z najlepszymi drużynami w Europie. Zagramy z mistrzem Turcji i jest okazja, żeby sprawdzić, na jakim obecnie poziomie jesteśmy" – podkreślił trener PGE Grot Budowlani.

Z zespołem z Turcji łodzianki rywalizowały też w fazie grupowej poprzedniej edycji LM. Wówczas dwukrotnie przegrały 0:3. Teraz, obok Stysiak, która jest zmienniczką uznawanej za jedną z najlepszych atakujących na świecie, pochodzącej z Kuby Melissy Vargas, po drugiej stronie siatki będą miały prawdziwe gwiazdy żeńskiej siatkówki. Wśród podopiecznych włoskiego trenera Marco Fenoglio są m.in.: Serbka Bojana Drca, Brazylijka Ana Cristina oraz reprezentantki Turcji - Meliha Diken, Asli Kalac, Eda Erdem Dundar i Hatice Gizem Orge.

"Ofensywa Fenerbahce jest na bardzo wysokim poziomie. Będzie dużo akcji, w których będziemy grać na wysokiej piłce, bo wierzę, że zagrywka będzie naszym mocnym punktem. Ale paradoks gry z takim rywalem polega na tym, że nawet przy dobrej zagrywce nie uniknie się ostrzeliwania. Po drugiej stronie jest niesamowita siła ognia i kluczem będzie utrzymanie tych piłek w grze" – przyznał Biernat.

W grupie D rywalami PGE Grot Budowlanych będą także francuski Neptunes Nantes oraz węgierski Vasas Obuda Budapeszt. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko zwycięzcy grup, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów.

Transmisja meczu Fenerbahce Medicana Stambuł - PGE Grot Budowlani Łódź w środę w Polsacie Sport 2 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.50.

BS, PAP