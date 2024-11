Wyciekło skandaliczne nagranie z udziałem sędziego! Natychmiastowa reakcja

Skandaliczne nagranie zostało zamieszczone na platformie X. W ciągu kilku godzin zostało ono obejrzane aż 17 milionów razy. Na filmie Coote w rozmowie z innym mężczyzną w obelżywy sposób wypowiada się na temat "The Reds" oraz ich byłego menedżera.

- Liverpool to g***o, a Klopp to p***a. Zarzucał mi coś podczas meczu z Burnley w trakcie lockdownu. Twierdził, że oszukiwałem i ogólnie mnie krytykował. Nie chcę się wykłócać z kimś tak k******o nieprzyjemnym - powiedział Coote.

Wulgarne słowa sędziego nie przeszły bez echa. Internauci wyrazili oburzenie jego wypowiedzią. W końcu arbitrowi piłkarskiemu nie wypada mówić w ten sposób o jakiejkolwiek drużynie. Podobnego zdania był Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), a zatem organ odpowiedzialny za sędziów w Anglii. Coote został zawieszony, a przeciwko niemu zostało wszczęte dochodzenie. Na razie nie wiadomo, jak długo 42-latek będzie odsunięty od prowadzenia spotkań i jakie ewentualnie dalsze konsekwencje go czekają.

Coote sędziuje w Premier League od 2018 roku. W sezonie 2022/2023 był głównym rozjemcą starcia Manchester United - Newcastle United, którego stawką był triumf w Pucharze Ligi Angielskiej. Od 2020 roku jest sędzią międzynarodowym. W bieżących rozgrywkach Premier League poprowadził do tej pory sześć spotkań. Co ciekawe, ostatni mecz sędziował w minioną sobotę i było to starcie Aston Villi z... Liverpoolem, a zatem klubem, który obraził na nagraniu.