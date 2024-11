UFC po raz 11. w swojej historii zorganizuje galę w Nowym Jorku. Walką wieczoru wydarzenia w słynnej Madison Square Garden będzie starcie dwóch legend - Jon Jones kontra Stipe Miocic. Podczas gali nie zabraknie polskiego akcentu. Kolejny pojedynek w amerykańskiej organizacji stoczy Marcin Tybura. Jego przeciwnikiem będzie Jhonata Diniz. Gdzie obejrzeć UFC 309? Transmisja w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.

Stawką potyczki Jonesa z Miociciem będzie tytuł mistrza UFC w wadze ciężkiej. Aktualnym posiadaczem pasa jest pierwszy z zawodników. "Bones" przez wiele lat był czempionem niższej dywizji - półciężkiej. Znakomitymi występami w tej kategorii Jones zapracował na miano jednego z najlepszych fighterów w historii MMA. Przypomnijmy, że jedyną zawodową porażkę 37-latek poniósł w 2009 roku. Przegrał wówczas przez dyskwalifikację z Mattem Hamilem. Jones został ukarany za ciosy łokciem, które w świetle niedawno zmienionych przepisów stały się dozwolone.

Po raz ostatni "Bones" walczył w marcu zeszłego roku. Wówczas pokonał przez poddanie w pierwszej rundzie Ciryla Gane'a i zdobył pas mistrzowski w wadze ciężkiej. Teraz tytuł spróbuje mu odebrać Miocic. 42-latek w przeszłości dzierżył już miano najlepszego "ciężkiego" w UFC. W latach 2016-2018 i 2019-2021 łącznie dwukrotnie sięgał po pas i czterokrotnie go bronił, co czyni go rekordzistą w wadze ciężkiej, która znana jest z tego, iż jej mistrzowie zmieniają się bardzo często.

Miocic powróci do oktagonu po trwającej ponad trzy i pół roku przerwie. Po raz ostatni walczył w marcu 2021 roku na UFC 260. Wtedy w starciu rewanżowym musiał uznać wyższość Francisa Ngannou. Forma Amerykanina chorwackiego pochodzenia po tak długiej przerwie będzie zagadką. Żeby pokonać Jonesa, 42-latek będzie musiał wspiąć się na wyżyny swoich możliwości. Czy to mu się uda?

To nie jedyna atrakcja gali w Nowym Jorku. W co-main evencie dojdzie do kapitalnie zapowiadającej się walki w wadze lekkiej. Były mistrz Charles Oliveira stoczy bój z Michaelem Chandlerem. Ciekawie powinno być również w starciu Bo Nickala z Paulem Craigiem. Pierwszy z zawodników to wschodząca gwiazda amerykańskiej organizacji.

Dwa tygodnie przed terminem gali do rozpiski wskoczył Marcin Tybura. Najlepszy polski zawodnik kategorii ciężkiej skrzyżuje rękawice z niepokonanym Jhonatą Dinizem. Warto wspomnieć, że Brazylijczyk na początku listopada na gali w Edmonton miał zawalczyć z Derrickiem Lewisem. Amerykanin wypadł jednak z zestawienia tuż przed galą i występ Diniza został przesunięty na UFC 309, a jego nowym przeciwnikiem został Polak.

Tybura będzie chciał wrócić na zwycięskie tory po sierpniowej porażce z Sergejem Spivakiem. Zawodnik Ankos MMA przegrał wówczas przez poddanie w pierwszej rundzie. Czy tym razem to ręka pochodzącego z Uniejowa fightera powędruje w górę?

UFC 309: Jones - Miocic. Tybura - Diniz. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali w nocy z soboty na niedzielę (16-17 listopada) w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o północy.

Karta główna (04:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



265 lb: Jon Jones (27-1) - Stipe Miocic (20-4) – o pas mistrzowski w kategorii ciężkiej

155 lb: Charles Oliveira (34-10) - Michael Chandler (23-8)

185 lb: Bo Nickal (6-0) - Paul Craig (17-8-1)

125 lb: Karine Silva (18-4) - Viviane Araujo (12-6)

155 lb: Mauricio Ruffy (10-1) - James Llontop (14-4)

Karta wstępna (02:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



135 lb: Jonathan Martinez (19-5) - Marcus McGhee (9-1)

185 lb: Chris Weidman (16-7) - Eryk Anders (16-8)

155 lb: Jim Miller (37-18) - Damon Jackson (23-7-1)

145 lb: David Onama (12-2) - Roberto Romero (8-3-1)

Karta przedwstępna (00:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



265 lb: Marcin Tybura (25-9) - Jhonata Diniz (8-0)

170 lb: Mickey Gall (7-6) - Ramiz Brahimaj (10-5)

170 lb: Oban Elliott (11-2) - Bassil Hafez (9-4-1)

125 lb: Veronica Hardy (9-4-1) - Eduarda Moura (10-1)