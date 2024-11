Czy mistrzowie utrzymają tytuł w PlusLidze? Możliwe scenariusze

Najlepszy zespół PlusLigi w ostatnich latach. Czy Jastrzębski Węgiel to faworyt do mistrzostwa?

Pierwsze mistrzostwo Jastrzębskiego Węgla w historii miało miejsce w 2004 roku. Na kolejne zespół czekał 17 lat, wywalczył je w 2021 roku. Rok później lepsza była ZAKSA, jednak dwa kolejne sezony to następne triumfy Jastrzębskiego Węgla. W sezonie 2024/2025 podopieczni Marcelo Mendeza chcą kontynuować swoją piękną passę, jednak nie będzie łatwo. Chrapkę na tytuł ma jeszcze kilka drużyn.

Mimo wszystko Jastrzębski Węgiel to faworyt do triumfu w PlusLidze w trwającym sezonie. Po świetnym początku sezonu, notowania zespołu są wysokie. Drużyna chce walczyć nie tylko o kolejne mistrzostwo Polski, ale również o trzeci z rzędu awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów. W tych rozgrywkach jastrzębianie wciąż czekają na premierowe trofeum.

Świetny początek sezonu 2024/2025 w wykonaniu Jastrzębskiego Węgla

Początek sezonu 2024/2024 potwierdza mistrzowskie aspiracje Jastrzębskiego Węgla. Po pierwszych 12. kolejkach drużyna ta przewodzi w tabeli PlusLigi. Ma na koncie 10 zwycięstw i 31 punktów. Taki sam bilans wygranych mają jeszcze PGE Projekt Warszawa i Bogdanka LUK Lublin, jednak ustępują jastrzębianom w dorobku punktowym.

Obrońcy tytułu ponieśli do tej pory jedynie dwie porażki. Musieli uznać wyższość ZAKSY Kędzierzyn-Koźle oraz Norwida Częstochowa. Wygrali jednak z wiceliderem z Warszawy i potwierdzili, że w tym roku znów są bardzo mocni.

Kto chce pokrzyżować plany Jastrzębskiemu? Co musi się stać, aby zespół stracił tytuł?

Podobne plany do Jastrzębskiego Węgla ma też kilka innych drużyn. W gronie głównych kontrkandydatów do walki o mistrzostwo kraju wymieniane są następujące zespoły:

· PGE Projekt Warszawa,

· Aluron CMC Warta Zawiercie,

· Bogdanka LUK Lublin.

Nieco niżej notowane są:

· Resovia Rzeszów,

· ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.

Wydaje się prawie pewne, że w gronie tych sześciu drużyn jest przyszły mistrz Polski.

Obecny sezon PlusLigi powinien trzymać w napięciu do samego końca. Różnice pomiędzy czołowymi drużynami nie są duże, więc drobne niuanse mogą zadecydować o tytule.

Kluczowe mecze zostaną rozegrane w fazie play-off. Jeżeli kontrkandydaci zagrają na maksimum swoich możliwości i wykorzystają słabszy moment Jastrzębskiego Węgla, to mogą sięgnąć po mistrzostwo. Wyzwaniem dla podopiecznych Marcelo Mendeza będzie prowadzenie rywalizacji na kilku frontach.

Poza PlusLigą liczy się też Liga Mistrzów. Im dalej zespół dojdzie w Europie, tym mniej sił będzie miał na ligę polską. To też może mieć wpływ na walkę o tytuł, jeżeli zmęczenie da o sobie znać. Jak będzie? Pokażą to najbliższe miesiące.