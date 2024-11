Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Wilfredo Leona

Mimo finałowej porażki z Francją Wilfredo Leon wracał z tegorocznych igrzysk olimpijskich z podniesioną głową. 31-letni przyjmujący stał się w Paryżu liderem reprezentacji Polski i wydatnie przyczynił do olimpijskiego srebra. Był najlepszym punktującym (103 oczka) i najlepiej zagrywającym (15 asów) zawodnikiem igrzysk, a w rankingu najlepszych atakujących uplasował się na drugim miejscu.

Kończył trudne akcje, a świetnymi zagrywkami odwracał losy meczów. A jeszcze na początku sezonu kadrowego byli tacy, którzy w niego wątpili. – Mam dobrą pamięć i zostało mi w głowie to, co usłyszałem ponad rok temu. Mimo tego, ile dałem wcześniej tej kadrze, czułem, że w Lidze Narodów znowu jestem wystawiany na próbę. Ale obroniłem się sportowo – mówił po igrzyskach. Do srebra olimpijskiego i brązu Ligi Narodów dorzucił jeszcze w grudniu 2023 roku triumf w klubowych mistrzostwach świata i mistrzostwo Włoch w barwach Perugii. Teraz na jego punkcie oszaleli kibice w Lublinie, bo został graczem Bogdanki LUK.



90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE

