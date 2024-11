Legia Warszawa postara się wykonać w czwartkowy wieczór kolejny krok w kierunku bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA. Aby to zrobić, konieczne będzie pokonanie na wyjeździe Omonii Nikozja. Transmisja meczu Omonia Nikozja - Legia Warszawa w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 oraz Polsacie Box Go.

"Po trzech kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji Legia Warszawa zajmuje w tabeli wysokie, drugie miejsce, ustępując tylko Chelsea FC". Gdyby ktoś napisałby takie zdanie 1 października, to raczej niewiele osób wzięłoby taką osobę na poważnie. Tymczasem po niespodziewanej, ale jak najbardziej zasłużonej wygranej z Realem Betis (1:0) oraz spodziewanym i równie zasłużonym zwycięstwom nad Baćką Topolą (3:0) i Dynamem Mińsk (4:0), taki stan rzeczy jest rzeczywistym.

Do końca tej części rozgrywek pozostały jeszcze mecze z Omonią, FC Lugano i Djurgardens IF, a każda z tych drużyn powinna być jak najbardziej w zasięgu legionistów. Jest, o co grać, bowiem miejsce w najlepszej "ósemce" fazy ligowej Ligi Konferencji, to nie tylko pewny awans do 1/8 finału (bez konieczności brania udziału w 1/16 finału), ale również naprawdę duże pieniądze...

Na początku miesiąca podopieczni ekscentrycznego Goncalo Feio nie pozostawili złudzeń zespołowi Dynama Mińsk, wbijając przeciwnikom, przed własną publicznością, 4 gole. Tym razem będzie dużo trudniej, bowiem po pierwsze Omonia to zespół z wyższej półki, a po drugie mający "nóż na gardle". Cypryjczycy co prawda pokonali w pierwszym meczu Vikingur Reykjavik (4:0), ale później ulegli Heart of Midlothian FC (0:2) oraz KAA Gent (0:1), co sprawia, że plasują się na odległym 21. miejscu.

Polscy kibice mogą mieć nadzieję, że półka ta nie okaże się zbyt wysoka i trener stołecznych będzie mógł chwalić swój zespół podobnie, jak robił to po ostatnim meczu z Dynamem Mińsk.

- Dynamo jest zdeterminowaną, agresywną i zdyscyplinowaną drużyną. Postawiło trudne warunki. W drugiej połowie dobrze radziliśmy sobie w pojedynkach indywidualnych, wykazaliśmy pozytywną agresję. Dobrze wykorzystaliśmy przestrzeń i zbieraliśmy drugie piłki. Graliśmy odważnie i wychodziliśmy spod pressingu. Byliśmy zdyscyplinowani w obronie i wsparliśmy bramkarza Gabriela Kobylaka w zachowaniu czystego konta - mówił wówczas Goncalo Feio.

AŁ, Polsat Sport