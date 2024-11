Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Ksawerego Masiuka

Nasz utalentowany pływak wywalczył w tym roku w sumie pięć krążków mistrzostw świata oraz Europy. Wszystko zaczęło się w lutym w Katarze, gdzie zdobył drugi w karierze brąz MŚ na długiej pływalni na 50 m stylem grzbietowym. Jednak prawdziwe medalowe żniwa zaczęły się latem w Belgradzie. W mistrzostwach Starego Kontynentu Masiuk aż cztery razy stawał na podium (dwa razy indywidualnie i dwa razy w sztafetach), dokładając tym samym dużą cegiełkę do rekordowego osiągnięcia polskiej ekipy, która imprezę zakończyła z historycznym dorobkiem 15 medali. Igrzyska co prawda aż tak dobrze Masiukowi już nie poszły (najwyżej był 12. na setkę grzbietem), ale trzeba wziąć pod uwagę fakt, że to był dla niego debiut w tej imprezie. No i nie zapominajmy o jeszcze jednym – to wciąż przecież dopiero 19-latek.

90. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Mirosław Ziętarski - WIOŚLARSTWO

2. Natalia Bukowiecka - LEKKOATLETYKA

3. Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk - SZERMIERKA

4. Aleksandra Kałucka - WSPINACZKA SPORTOWA

5. Jakub Kochanowski - SIATKÓWKA

6. Łukasz Kuczyński, Michał Niewiński, Felix Pigeon, Diane Sellier - SHORT TRACK

7. Wilfredo Leon - SIATKÓWKA

8. Robert Lewandowski - PIŁKA NOŻNA

9. Ksawery Masiuk - PŁYWANIE

10. Aleksandra Mirosław - WSPINACZKA SPORTOWA

11. Katarzyna Niewiadoma - KOLARSTWO

12. Wojciech Nowicki - LEKKOATLETYKA

13. Ewa Pajor - PIŁKA NOŻNA

14. Daria Pikulik - KOLARSTWO

15. Jeremy Sochan - KOSZYKÓWKA

16. Ewa Swoboda - LEKKOATLETYKA

17. Julia Szeremeta - BOKS

18. Angelika Szymańska - JUDO

19. Iga Świątek - TENIS

20. Katarzyna Wasick - PŁYWANIE

21. Joanna Wołosz - SIATKÓWKA

22. Jan Zieliński - TENIS

23. Bartosz Zmarzlik - ŻUŻEL

24. Klaudia Zwolińska - KAJAKARSTWO GÓRSKIE

25. Damian Żurek - ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE