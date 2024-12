Komedia! Chciał zagrać z Ronaldo, ale pomylił kluby

Bifouma przez lata występował w czołowych europejskich ligach. Grał w Espanyolu, Granadzie, Las Palmas, West Bromwich Albion czy też Sivassporze. Ostatnio występował w Grecji, jednak postanowił spełnić jedno z marzeń i na koniec kariery zmierzyć się z Ronaldo.

Celem Kongijczyka był irański Esteghlal, który w Azjatyckiej Lidze Mistrzów mierzył pod koniec października z Al-Nassr, w którym występuje Ronaldo. Niestety dla Bifoumy w Iranie są dwa kluby o takiej samej nazwie: Esteghlal Khuzestan oraz Esteghlal F.C. Napastnik wybrał ten pierwszy zespół, a z Al-Nassr w Lidze Mistrzów grał drugi.

- Dlaczego zdecydowałem się na grę w lidze irańskiej? Chciałem zagrać przeciwko Cristiano Ronaldo, zanim przejdę na emeryturę. Biorąc pod uwagę, że jest on teraz w Azji i pojawiła się możliwość przyjazdu do Iranu, rozmawiano ze mną o ofercie Esteghlal (Esteghlal Khuzestan). Przejrzałem kalendarz rozgrywek i zdałem sobie sprawę, że ma on mecz z Al-Nassr i powiedziałem sobie, że to jest miejsce, do którego chcę się udać. Nie miałem pojęcia, że w Iranie są dwie drużyny o nazwie Esteghlal - zaznaczył piłkarz.

Bifouma w reprezentacji Kongo rozegrał 41 spotkań i zdobył 16 bramek.

IM, Polsat Sport