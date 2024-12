To spotkanie to nie tylko walka o punkty do ligowej tabeli. Zwycięzca tego starcia uzyska także awans do ćwierćfinału Pucharu Polski. Skra obecnie plasuje się na siódmej pozycji w PlusLidze, a częstochowianie - na szóstej.

W poprzedniej kolejce gospodarze dzielnie walczyli z PGE Projektem, ale ostatecznie musieli uznać wyższość siatkarzy z Warszawy po pięciu partiach. Pięć odsłon miała również potyczka częstochowian z Treflem, która zakończyła się zwycięstwem siatkarzy z Trójmiasta. Obie ekipy czują więc niedosyt, co zapowiada interesujące spotkanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE GiEK Skra Bełchatów - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.