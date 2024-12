Piłkarze Jacka Zielińskiego, pomimo awansu do ćwierćfinału Pucharu Polski, muszą teraz skoncentrować się na rozgrywkach ligowych. Sytuacja nie jest komfortowa, ponieważ "Koroniarze" zajmują w tej chwili trzecie miejsce od końca w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Aby jednak definitywnie przerwać kryzys i z optymizmem zakończyć rok, kielczanie muszą sięgnąć po zwycięstwo w ostatnim tegorocznym spotkaniu. Rywal niełatwy, ponieważ będzie nim Pogoń Szczecin.

"Portowcy" tak jak ich poniedziałkowy rywal, również znaleźli się w dalszej fazie Pucharu Polski. Niemniej w porównaniu z kielczanami znajdują się oni na wyższym miejscu w lidze. Choć strata do miejsc premiujących awans do rozgrywek europejskich jest znaczna, to ostatnie wyniki mogą zadowalać ekipę ze Szczecina. To na co można zwrócić w szczególności uwagę, to fakt, szczecinianie radzą sobie jednak na wyjazdach w Ekstraklasie – dopiero niedawna wygrana 3:0 nad Lechią w Gdańsku była ich pierwszym triumfem na obcym terenie w tym sezonie.

W ostatnim starciu ligowym, Pogoń pokonał u siebie Koronę 3:0. Co ciekawe, w dotychczasowych 16 starciach zespoły prowadzone przez trenera Zielińskiego zwyciężyły jedynie dwa razy w konfrontacji z "Dumą Pomorza". Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Pogoń Szczecin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Szymon Stępień, Polsat Sport