Stokowski powalczy o swój trzeci medal w Budapeszcie! Kolejny rekord

Kacper Stokowski awansował do finału na 50 metrów stylem grzbietowym podczas Mistrzostw Świata w Budapeszcie. Polak triumfował w półfinale, osiągając czas 22,73 sekundy, co jest nowym rekordem Polski. Poprawił swój własny wynik z Melbourne z 2022 roku o 0,01 sekundy.

Stokowski uzyskał ten sam czas co Szwajcar Thierry Bollin, co pozwoliło im zająć ex aequo trzecie miejsce w klasyfikacji ogólnej półfinałów. Pierwsze miejsce zajął Miron Lifincew z czasem 22,70 sekundy, a drugi był Pavel Samusenko z wynikiem 22,72 sekundy. Polak ma więc realne szanse na kolejny medal na tej imprezie w jutrzejszym finale.

ZOBACZ TAKŻE: Jest kolejny medal! Kacper Stokowski na podium MŚ

W poniedziałek 25-latek zdobył brązowy medal w wyścigu na 100 metrów stylem grzbietowym podczas mistrzostw w stolicy Węgier. Polak osiągnął czas 49,16 sekundy, ustanawiając nowy rekord kraju. Szybsi byli jedynie Rosjanin Miron Lifincew (48,76) i Węgier Hubert Kos (48,79). To drugi medal dla Polski na tej imprezie, po brązie zdobytym przez sztafetę 4x100 metrów stylem dowolnym, w której również startował Stokowski.

Kariera pływaka z Warszawy rozpoczęła się od sukcesów na mistrzostwach Europy juniorów, gdzie zdobył trzy złote medale: na 200 metrów stylem dowolnym oraz w sztafetach 4×200 metrów i 4×100 metrów stylem dowolnym. W 2017 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Indianapolis zdobył srebrny medal w sztafecie 4×100 metrów stylem dowolnym oraz brązowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym. Na mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze w 2017 roku Stokowski zdobył brązowy medal w sztafecie 4×50 metrów stylem dowolnym. W 2022 roku na mistrzostwach świata w Melbourne zdobył brązowy medal na 50 metrów stylem grzbietowym. Stokowski jest również rekordzistą Polski na kilku dystansach, w tym na 50 i 100 metrów stylem grzbietowym.