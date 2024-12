Wyrównane starcie! Siatkarze Asseco Resovii wygrali na wyjeździe

Siatkarze PSG Stali rozpoczęli to spotkanie z ogromnym animuszem, błyskawicznie uzyskali wyraźną przewagę (5:1, 9:3), która równie szybko stopniała (9:9). Rzeszowianie przetrwali okres naporu gospodarzy i sami ruszyli do ofensywy. W środkowej części seta uzyskali przewagę (13:16), ale nysanie nie rezygnowali i losy tej części meczu ważyły się do samego końca. Jakub Bucki wywalczył piłkę setową dla Asseco Resovii, a dwie akcje później zamknął seta skutecznym atakiem (23:25).

W drugim secie od początku przeważali rzeszowianie. Po asie Gregora Ropreta było 5:9, później 13:17 i siatkarze Stali zatrzymali przeciwników w jednym ustawieniu. Michał Gierżot, wracający po przerwie spowodowanej chorobą, popisał się świetną serią w polu serwisowym i gospodarze odwrócili wynik (19:17). Rzeszowianie szybko się jednak ocknęli i rozegrali końcówkę po swojej myśli. Po ataku Bartosza Bednorza mieli piłkę setową przy stanie 20:24, nysanie obronili się w trzech akcjach, ale w kolejnej Bednorz wyjaśnił sytuację (23:25).

Początek trzeciego seta to wyrównana rywalizacja obu zespołów (6:6), a później przewaga przechodziła z rąk do rąk i znów losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. W niej rzeszowianie uzyskali przewagę po błędach rywali (21:23), Jakub Bucki wywalczył piłkę setową (22:24). Tym razem jednak gospodarze zdołali doprowadzić do rywalizacji na przewagi po asie Remigiusza Kapicy. Siatkarze Stali mieli kolejne piłki setowe, w końcu Michał Gierżot kończąc kontrę, ustalił wynik na 30:28.

W kolejnej partii wynik również oscylował wokół remisu (6:6, 13:13). Gdy dwie kolejne akcje skończył Klemen Cebulj, przyjezdni odskoczyli na trzy oczka (14:17). W końcówce utrzymali tę przewagę. Ważne akcje kończyli Jakub Bucki i Bartosz Bednorz, który wywalczył piłkę meczową (18:24) i skutecznym atakiem zakończył to spotkanie (19:25).



Skrót meczu Stal - Resovia:



Najwięcej punktów: Michał Gierżot (16), Dawid Dulski (14), Wojciech Włodarczyk (14) – Stal; Jakub Bucki (27), Bartosz Bednorz (21), Klemen Cebulj (11) – Resovia. Goście byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali zagrywką (5–7), a gospodarze zdobyli więcej punktów blokiem (11–9). MVP: Jakub Bucki (23/38 = 61% skuteczności w ataku + 1 as + 3 bloki).

W pierwszym spotkaniu obu ekip w obecnym sezonie siatkarze Asseco Resovii pokonali PSG Stal Nysa 3:2, choć przegrywali już 0:2 (zaległy mecz 1. kolejki PlusLigi, 30 października). Po tym zwycięstwie Asseco Resovia ma 28 punktów i wyprzedziła w tabeli PGE GiEK Skrę Bełchatów. Stal zajmuje trzynaste miejsce z dorobkiem 12 punktów; tyle samo ma znajdujący się w strefie spadkowej Nowak-Mosty MKS Będzin.

PSG Stal Nysa – Asseco Resovia Rzeszów 1:3 (23:25, 23:25, 30:28, 19:25)

Stal: Zouheir El Graoui, Nicolas Zerba, Dawid Dulski, Wojciech Włodarczyk, Dominik Kramczyński, Kellian Motta Paes – Kamil Szymura (libero) oraz Kamil Kosiba, Patryk Szczurek, Remigiusz Kapica, Michał Gierżot. Trener: Francesco Petrella.

Resovia: Klemen Cebulj, Dawid Woch, Jakub Bucki, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret – Michał Potera (libero) oraz Lukas Vasina. Trener: Tuomas Sammelvuo.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI