W Pucharze Polski siatkarzy coraz mniej niewiadomych! Poznaliśmy pary czwartej rundy

Poznaliśmy pary czwartej rundy Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2025. Zwycięzcy tego etapu rozgrywek awansują do ćwierćfinałów, w których do gry włączą się drużyny z PlusLigi. Kto zagra w czwartej rundzie siatkarskiego Pucharu Polski?

MCKiS Jaworzno, ChKS Chełm i WKS Czarni Radom to drużyny, które wcześniej wywalczyły awans do czwartej rundy Pucharu Polski siatkarzy. Wszystkie trzy to przedstawiciele PLS 1. Ligi. Teraz dołączyła do nich drugoligowa ekipa Krishome Września, która niespodziewanie wyeliminowała CUK Anioły Toruń, wygrywając 3:2 (15:13 w tie-breaku).

Zobacz także: Już wszystko jasne! Te drużyny z PlusLigi zagrają w Pucharze Polski siatkarzy 2025

W czwartej rundzie MCKiS Jaworzno zagra z ChKS Chełm, a zwycięzca tej pary trafi w ćwierćfinale na Aluron CMC Wartę Zawiercie. Krishome Września zmierzy się natomiast z WKS Czarnymi Radom; lepsza z drużyn zmierzy się później z Jastrzębskim Węglem.

Czwarta runda PP zostanie rozegrana w połowie stycznia. W lutym odbędą się ćwierćfinały, a ich zwycięzcy zagrają w turnieju finałowym Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2025 zostanie rozegrany w dniach 12–13 kwietnia w Tauron Arenie Kraków.

Wyniki trzeciej rundy Pucharu Polski siatkarzy 2025:

2024-12-05: Enea Energetyk Poznań – MCKiS Jaworzno 0:3 (20:25, 24:26, 24:26)

2024-12-11: ChKS Chełm – PZL Leonardo Avia Świdnik 3:0 (25:23, 25:18, 25:21)

2024-12-12: Agencja Inwestycyjna Stilon Gorzów – WKS Czarni Radom 0:3 (23:25, 23:25, 20:25)

2024-12-18: Krishome Września – CUK Anioły Toruń 3:2 (25:16, 17:25, 20:25, 29:27, 15:13).

Czwarta runda Pucharu Polski siatkarzy 2025:

2025-01-15: MCKiS Jaworzno – ChKS Chełm

2025-01-15: Krishome Września – WKS Czarni Radom

Pary ćwierćfinałowe Tauron Pucharu Polski siatkarzy 2025:

WKS Czarni Radom/Krishome Września – Jastrzębski Węgiel

Bogdanka LUK Lublin – Steam Hemarpol Norwid Częstochowa

MCKiS Jaworzno/ChKS Chełm – Aluron CMC Warta Zawiercie

PGE Projekt Warszawa – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle.