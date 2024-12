Warszawo, czy mamy problem? Bohaterowie drugiego planu chcą stanąć na wysokości zadania

Kłopoty nie istnieją, są tylko rozwiązania. To hasło powtarzane przez byłych trenerów Legii, Stanisława Czerczesowa i Aleksandara Vukovicia. Jednak żaden z nich nie przystępował do istotnego meczu w tak okrojonym składzie, jak w czwartek Goncalo Feio. Jak poradzić sobie z sytuacją, w której na finiszu fazy ligowej Conference League znalazła się stołeczna drużyna? W tak osłabionym składzie Legia nie grała już dawno. Być może nawet nie grała w takich okolicznościach w ogóle w ostatnich latach.

Kacper Tobiasz, Radovan Pankov, Ruben Vinagre, Rafał Augustyniak, Bartosz Kapustka, Maxi Oyedele, Jurgen Elitim – to już siedmiu ważnych ludzi, którzy z różnych względów nie będzie mogło zagrać przeciw Djurgarden IF na sztokholmskiej Tele 2 Arenie. Brakuje także niezgłoszonego do Ligi Konferencji Wojciecha Urbańskiego, a więc można tę liczbę spokojnie poszerzyć do ośmiu nieobecności.

W obliczu kontuzji i kartek, które spadły na Legię jak egipska plaga, ten utalentowany młodzieżowiec bardzo by się w czwartek przydał, pewnie zagrałby nawet w podstawowej jedenastce. Z niego Feio będzie mógł korzystać jednak w pucharach dopiero od nowego roku. Z zawodników, z których Legia może mieć duży pożytek w przyszłości, to właśnie on jest ostatnio najbliżej wyjściowego składu – na ligę. Wyprzedził w tym względzie rewelacyjnego na początku sezonu Jana Ziółkowskiego, który - także ze względu na zmianę ustawienia z trójki na dwójkę stoperów - stracił swoje dość pewne wydawałoby się miejsce w drużynie. Pankov z Kapuadim „zawładnęli” środkiem obrony na dobre. Bliżej do składu ma dziś Sergio Barcia, a nie zapominajmy, że aspiracje na grę dotyczą także Artura Jędrzejczyka.

Feio jest jednak w dobrym nastroju. W wywiadach stara się podkreślać, że w takim klubie jak Legia nie ma miejsca na przypadkowe nazwiska. Docenia tym samym zawodników „drugiego planu” i w czwartek będzie zmuszony z nich skorzystać. Mimo, że wcześniej robił to rzadko – w całej Ekstraklasie wyjściowa jedenastka nie była tak stabilna jak tutaj.

Czy to oznacza, że przeciw Szwedom pozycję wykartkowanego Pankova - obok Kapuadiego - zajmie właśnie Barcia, skoro to Hiszpan, wracając po kontuzji, dostaje najwięcej minut na pozycji stopera, a przeciw Lugano w drugiej połowie wszedł za defensywnego pomocnika Jurgena Celhakę? Kto wejdzie w buty Bartosza Kapustki? Claude Goncalves czy grający zupełnie inaczej i zdecydowanie bardziej ofensywnie Migouel Alfarela? Żaden z nich od pewnego czasu nie jest przecież w gronie faworytów szkoleniowca.

Czy Legia ma zatem problem? Czy ci, którzy będą zastępować „senatorów”, są w stanie wypełnić powierzone im zadania? To nie mecz Pucharu Polski z pierwszoligowcem, gdzie przecież Feio i tak stawiał głównie na sprawdzony skład. W czwartek legionistów czeka niełatwe zadanie w międzynarodowych rozgrywkach. Na sztucznej murawie, pod zamkniętym dachem i przy ponad dwudziestu tysiącach widzów, którzy będą wspierać Djurgarden, które też chce zakończyć rok w najlepszej ósemce Ligi Konferencji, by nie być zmuszonym grać w Europie przed marcem, kiedy Alsvenskan dopiero wraca po zimowych kanikułach.

Wniosków po tym meczu będzie mnóstwo. Czy pozytywnych? Dużo zależeć będzie od tych, którzy mają coś do udowodnienia.