Deklasacja w Gdańsku! Leon i spółka z pewną wygraną

Bogdanka Luk Lublin pokonała na wyjeździe Trefl Gdańsk 3:0. Dwa pierwsze sety to absolutna dominacja przyjezdnych. Emocje mieliśmy dopiero w ostatniej partii.

Luk przeżywał w ostatnim czasie trudny okres w lidze. Trzy porażki w czterech meczach świadczyły o pewnej zadyszce ekipy z Lublina. Trefl przeplatał zwycięstwa z przegranymi, co dawało po 16. kolejce miejsce w drugiej części tabeli.

ZOBACZ TAKŻE: Polskie siatkarki mistrzyniami świata! Popis w finale, nie było wątpliwości

Pierwszy set był wyrównany tylko do stanu 7:7. Wtedy to zespół z Lublina zaczął odjeżdżać rywalom. Nagle z wyniku 9:11 zrobiło się 9:18. Luk prezentował wysoką skuteczność w ataku, dobrze punktowali Wilfredo Leon i Kewin Sasak. Dobrze serwował Marcin Komenda i ostatecznie goście wygrali do 15.

W drugiej partii przyjezdni prowadzili od samego początku, stopniowo powiększając przewagę. Na zagrywce znowu świetnie prezentował się Komenda, a to pozwalało na dobrą grę w bloku. Gdańszczanie mieli duże problemy z przyjęciem i po raz kolejny przegrali bardzo wysoko, a konkretnie do 16.

Jedynym zawodnikiem Trefla, który grał na niezłym poziomie był Aliaksei Nasevich. Atakował z wysoką skutecznością i najlepiej punktował z całej drużyny gospodarzy. Dzięki niemu początek trzeciego seta był jeszcze w miarę wyrównany. Dwa asy z rzędu Nasevicha spowodowały, że mieliśmy wynik 10:11, a po chwili nawet remis 18:18. Dopiero w końcówce partii Luk odskoczył na dwa oczka i dowiózł wygraną do końca. MVP spotkania został Leon.

Trefl Gdańsk - Bogdanka Luk Lublin 0:3 (15:25, 16:25, 22:25)

IM, Polsat Sport